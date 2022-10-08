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  4. ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 11:17 |
448
0

ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро

Теперь понятно, почему Янис Амаш захотел покинуть «Боавишту»

08 октября 2022, 11:17 |
448
0
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Янис Амаш (справа)

Левый фулбек «Днепра-1» Янис Амаш, который перебрался в украинский клуб в начале сентября из «Боавишты», накануне в социальных сетях опубликовал предполагаемую переписку с президентом португальского клуба Витором Муртой, касающуюся долга перед футболистом.

В первом сообщении, отправленном 16 ноября 2021 года, нынешний игрок «Днепра-1» обращается к президенту «Боавишты» Витору Мурте с требованием погасить долг в размере 20 тысяч евро.

«Я знаю, что у клуба сейчас проблемы, я бы не спрашивал, если бы у меня не было проблем, но это действительно важно», - написал Амаш.

После этого следует еще ряд обращений со стороны алжирского футболиста, которые остались без ответа. Отреагировал на требования Амаша президент «Боавишты» только 6 сентября 2022 года, когда футболист уже был продан в «Днепр-1».

«Амаш, не присылай мне больше сообщений, и я не буду тебе отвечать. Наши обязательства выполнены, и ты получил то, что должен был получить. Хочешь – обращайся в газеты, в ФИФА и т. д. Делай, что хочешь», - сказано в сообщении, которое, вероятно, отправил футболисту Витор Мурта.

abola.pt
abola.pt

Примечательно, что вскоре вся эта переписка была удалена со страницы Амаша в социальной сети.

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Источник A Bola
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