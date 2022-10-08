Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Экс-игрок сборной Украины постфактум «поздравил» путина с днем рождения
Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля поздравил путина с днем рождения, опубликовав видео пожара на железнодорожной ветке Крымского моста.
«Вторую армию мира не победить. Крейсер «москва» – невозможно утопить. Крымский мост – невозможно уничтожить.
Не выводите нас! P.S. С днем рождения, мудак!» – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.
Роман не остановился и продолжил троллинг:
«Загорелась цистерна – развалилось полмоста. Как и все на рашке сделано качественно и надежно», – добавил Роман в следующем посте, дополнив его тематическим фрагментом мультика.
Отметим, что сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.
День рождение рашистского диктатора состоялся 7 октября, путину исполнилось 70 лет.
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