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Крым
08 октября 2022, 15:51 | Обновлено 08 октября 2022, 16:22
1697
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»

Экс-игрок сборной Украины постфактум «поздравил» путина с днем рождения

08 октября 2022, 15:51 | Обновлено 08 октября 2022, 16:22
1697
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Instagram. Роман Зозуля

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля поздравил путина с днем рождения, опубликовав видео пожара на железнодорожной ветке Крымского моста.

«Вторую армию мира не победить. Крейсер «москва» – невозможно утопить. Крымский мост – невозможно уничтожить.

Не выводите нас! P.S. С днем рождения, мудак!» – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Facebook.

Роман не остановился и продолжил троллинг:

«Загорелась цистерна – развалилось полмоста. Как и все на рашке сделано качественно и надежно», – добавил Роман в следующем посте, дополнив его тематическим фрагментом мультика.

Отметим, что сегодня, около шести часов утра на железнодорожной ветке Крымского моста произошел пожар – загорелись несколько цистерн с топливом. Два пролета автомобильной ветки упали в море. Движение по обеим частям моста ограничено. Оккупационные паблики пишут о диверсии – якобы на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой.

День рождение рашистского диктатора состоялся 7 октября, путину исполнилось 70 лет.

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российско-украинская война Роман Зозуля Крым Владимир Путин (х..ло)
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Источник Sport.ua
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