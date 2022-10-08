Реал и Ювентус интересуются Мудриком
Вингер «Шахтера» в центре внимания европейских грандов
«Ювентус» и «Реал» интересуются вингером «Шахтера» и «Реала» Михаилом Мудриком. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.
Газета опубликовала список молодых талантов, которыми интересуется «Ювентус». В нем оказался Мудрик, а также 17-летний Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), 16-летний Эндрик («Палмейрас»), 22-летний Ноа Окафор и 19-летний Беньямин Шешко (оба – «Зальцбург»).
В материале указано, что главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за Мудрика является «Реал». В ближайшие годы «Ювентусу» будет трудно подписывать готовых звезд, поэтому клуб сделает ставку на молодых талантов.
Ранее Мудрика похвалил Тьерри Анри.
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