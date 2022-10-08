Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал и Ювентус интересуются Мудриком
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 10:48 | Обновлено 08 октября 2022, 10:49
642
3

Реал и Ювентус интересуются Мудриком

Вингер «Шахтера» в центре внимания европейских грандов

08 октября 2022, 10:48 | Обновлено 08 октября 2022, 10:49
642
3
Реал и Ювентус интересуются Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Ювентус» и «Реал» интересуются вингером «Шахтера» и «Реала» Михаилом Мудриком. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

Газета опубликовала список молодых талантов, которыми интересуется «Ювентус». В нем оказался Мудрик, а также 17-летний Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), 16-летний Эндрик («Палмейрас»), 22-летний Ноа Окафор и 19-летний Беньямин Шешко (оба – «Зальцбург»).

В материале указано, что главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за Мудрика является «Реал». В ближайшие годы «Ювентусу» будет трудно подписывать готовых звезд, поэтому клуб сделает ставку на молодых талантов.

Ранее Мудрика похвалил Тьерри Анри.

По теме:
Легендарный Анри похвалил Мудрика
Президент Реала отсудил у газеты 1 евро
Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Реал Мадрид Ювентус трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttosport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Футбол | 07 октября 2022, 16:30 0
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна

Украинский вингер отличился в матче чемпионата ОАЭ

Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»
Футбол | 08 октября 2022, 06:04 1
Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»
Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»

Специалист поделился мнением об выступлении «Динамо» и «Днепра-1» в еврокубковых матчах

Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 08.10.2022, 00:27
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Футбол | 07.10.2022, 18:14
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Футзал | 07.10.2022, 20:41
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Golhrenshtanga
Почалось
Ответить
0
Burevestnik
дуже цікавить таке: 
чи знають функціонери із Реалу і Ювентуса, що вони цікавляться Мудриком ? 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 33
Футбол
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
06.10.2022, 21:36 21
Футбол
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 53
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.10.2022, 02:05 2
MMA
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
«Не нужно, чтобы тобой выбивали ковер». Беленюк высказался о своей карьере
07.10.2022, 15:11
Другие виды
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
07.10.2022, 15:51 6
Бокс
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности