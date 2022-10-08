Реал и Ювентус интересуются Мудриком

«Ювентус» и «Реал» интересуются вингером «Шахтера» и «Реала» Михаилом Мудриком. Об этом сообщает туринское издание Tuttosport.

Газета опубликовала список молодых талантов, которыми интересуется «Ювентус». В нем оказался Мудрик, а также 17-летний Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»), 16-летний Эндрик («Палмейрас»), 22-летний Ноа Окафор и 19-летний Беньямин Шешко (оба – «Зальцбург»).

В материале указано, что главным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за Мудрика является «Реал». В ближайшие годы «Ювентусу» будет трудно подписывать готовых звезд, поэтому клуб сделает ставку на молодых талантов.

Ранее Мудрика похвалил Тьерри Анри.