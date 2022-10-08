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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 10:21 |
1441
0

Легендарный Анри похвалил Мудрика

Французу нравится, как играет вингер «Шахтера»

08 октября 2022, 10:21 |
1441
0
Легендарный Анри похвалил Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри положительно высказался об игре, которую демонстрирует 21-летний вингер «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик.

«Когда вы проводите такие игры и выступления в Лиге чемпионов, люди замечают вас. Я видел, как он играет за Украину, и он выглядел довольно впечатляюще. Мне нравится его непосредственность. Меня иногда раздражает, когда с мячом всегда оказываются вингеры».

«Если вы видите свободное пространство позади защиты и вы видите поле перед собой, тогда просто идите и бегите на людей. Мне всегда нравится, что он играет один против одного. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, так что давайте посмотрим, где он окажется», - сказал Анри.

Накануне в СМИ сообщалось, что «Шахтер» передал «Арсеналу», что за Мудрика «придется заплатить много денег».

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Источник HITC
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