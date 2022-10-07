Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»

Руководство «Шахтера» сообщило коллегам из «Арсенала», что за левого вингера Михаила Мудрика лондонцам «придется заплатить много денег».

«Канониры» проявляют заинтересованность в услугах 21-летнего полузащитника еще с летнего трансферного окна, но пока не делали конкретных предложений.

В конце августа английская пресса сообщала, что Мудрик согласовал условия личного 5-летнего контракта с «Арсеналом».

Также в СМИ была информация о том, что скауты лондонского клуба составили восторженные отзывы об украинском вингере.