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  4. Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 10:39 |
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Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»

В украинском клубе осознают талант и потенциальную стоимость молодого украинца

07 октября 2022, 10:39 |
1001
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Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Руководство «Шахтера» сообщило коллегам из «Арсенала», что за левого вингера Михаила Мудрика лондонцам «придется заплатить много денег».

«Канониры» проявляют заинтересованность в услугах 21-летнего полузащитника еще с летнего трансферного окна, но пока не делали конкретных предложений.

В конце августа английская пресса сообщала, что Мудрик согласовал условия личного 5-летнего контракта с «Арсеналом».

Также в СМИ была информация о том, что скауты лондонского клуба составили восторженные отзывы об украинском вингере.

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Источник Daily Mirror
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ZloyDeda
Якщо Арсенал не робив конкретних пропозицій, то кому Шахтар відповідав? Сам собі? Піарники знову взялися за своє?
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