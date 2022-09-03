Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик не имел возможностей перебраться в летнее трансферное окно в ряды «Арсенала».

По информации инсайдера Дина Джонса, «канониры» не выходили на «горняков» с предложениями по трансферу Мудрика, а ограничились только прощупыванием почвы.

«Арсенал» был тесно связан с Михаилом Мудриком на поздних стадиях работы трансферного окна, но, по моей информации, «канониры» лишь прозондировали ситуацию, но не делали предложения», - сообщил Джонс.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» был готов заплатить «Шахтеру» 15 миллионов фунтов за Мудрика, однако это предложение не устроило «горняков».