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  4. Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 09:00 |
851
11

Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику

Лондонский гранд не проявлял чрезмерного интереса к таланту «Шахтера»

03 сентября 2022, 09:00 |
851
11
Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик не имел возможностей перебраться в летнее трансферное окно в ряды «Арсенала».

По информации инсайдера Дина Джонса, «канониры» не выходили на «горняков» с предложениями по трансферу Мудрика, а ограничились только прощупыванием почвы.

«Арсенал» был тесно связан с Михаилом Мудриком на поздних стадиях работы трансферного окна, но, по моей информации, «канониры» лишь прозондировали ситуацию, но не делали предложения», - сообщил Джонс.

Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» был готов заплатить «Шахтеру» 15 миллионов фунтов за Мудрика, однако это предложение не устроило «горняков».

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Источник Give me Sport
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Комментарии 11
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Олександр Чернокур
А нам врали по 10.раз на день что переход полностью согласован и что Мудрик уже в Арсенале .К сожалению.украинская журналистика полностью брехливая 
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Саша Денисов
Кому этот костолом нужен? Непонятно за что трансфермаркет ему 3 млн цену выставил
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