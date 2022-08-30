Арсенал дает за Мудрика на 10 миллионов меньше, чем хочет Шахтер

Лондонский «Арсенал» действительно нацелен подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. Об этом сообщает спортивный журналист Бен Джейкобс.

По информации Джейкобса, лондонский клуб готов раскошелиться на 15 миллионов фунтов (17,7 млн долларов), но донецкий клуб хочет выручить 25 миллионов фунтов (29,6 млн долларов).

Вчера сообщалось о том, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение «Эвертона» по Мудрику.

Ранее была информация об интересе к Мудрику со стороны «Байера» и «Брентфорда», но «Шахтер» отказался и от этих предложений.

В текущем сезоне Михаил сыграл два матча и сделал один ассист.

Отметим, что в «Арсенале» играет украинец Александр Зинченко.