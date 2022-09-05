Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику

Лондонский «Арсенал» действительно интересуется услугами 21-летнего левого вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Перед закрытием летнего трансферного окна «канониры» всерьез изучали возможность подписания талантливого украинца, по которому получили восторженные отзывы от скаутов. Специалисты высоко оценили потенциал, а также характер и темперамент Мудрика.

Ожидается, что «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания Мудрика в январское трансферное окно.

Летом нынешнего года «канониры» так и не решились удовлетворить финансовые запросы «Шахтера» по талантливому вингеру.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел выручить от продажи Мудрика 50 миллионов евро.