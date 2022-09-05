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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 09:22 |
687
1

Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику

Впрочем, пойти на удовлетворение запросов «Шахтера» летом лондонцы не решились

05 сентября 2022, 09:22 |
687
1
Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Лондонский «Арсенал» действительно интересуется услугами 21-летнего левого вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Перед закрытием летнего трансферного окна «канониры» всерьез изучали возможность подписания талантливого украинца, по которому получили восторженные отзывы от скаутов. Специалисты высоко оценили потенциал, а также характер и темперамент Мудрика.

Ожидается, что «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания Мудрика в январское трансферное окно.

Летом нынешнего года «канониры» так и не решились удовлетворить финансовые запросы «Шахтера» по талантливому вингеру.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел выручить от продажи Мудрика 50 миллионов евро.

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Источник HITC
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...настільки захопллючі відгуки, що вирішив не купувати...
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