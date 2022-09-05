Арсенал получил восторженные отзывы скаутов по Мудрику
Впрочем, пойти на удовлетворение запросов «Шахтера» летом лондонцы не решились
Лондонский «Арсенал» действительно интересуется услугами 21-летнего левого вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Перед закрытием летнего трансферного окна «канониры» всерьез изучали возможность подписания талантливого украинца, по которому получили восторженные отзывы от скаутов. Специалисты высоко оценили потенциал, а также характер и темперамент Мудрика.
Ожидается, что «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания Мудрика в январское трансферное окно.
Летом нынешнего года «канониры» так и не решились удовлетворить финансовые запросы «Шахтера» по талантливому вингеру.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел выручить от продажи Мудрика 50 миллионов евро.
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