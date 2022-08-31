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  4. Кто даст больше? Шахтер просит за Мудрика 50 миллионов евро
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 15:28 | Обновлено 31 августа 2022, 15:40
1793
19

Кто даст больше? Шахтер просит за Мудрика 50 миллионов евро

Донецкий клуб явно не хочет продавать молодое дарование

31 августа 2022, 15:28 | Обновлено 31 августа 2022, 15:40
1793
19
Кто даст больше? Шахтер просит за Мудрика 50 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» отказывается продавать вингера Михаила Мудрика менее чем за 50 млн евро.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горняки» за последние 48 часом отклонили два предложения от «Арсенала» и «Брентфорда».

Сообщается, что «Шахтер» не хочет продавать игрока, но его агенты работают над трансфером в АПЛ.

Ранее Игорь Бурбас утверждал, что у «Шахтера» на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро от «Брентфорда».

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Комментарии 19
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Andrey_1992
в Шахтарі тільки за гроші і думають, конченне там керівництво, Мудрик золота ціна 15-20 млн.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
coba777
Жесть. Погляньте хто коштує такі гроші... І де Мудрик, при всій повазі.
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+6
Олександр Радченко
Ахметов конченный совсем кукухой  поехал 
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+5
123455432
На превеликий жаль ніхто не купить його за такі гроші
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+4
AK.228
Гонять 
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
maxno
Дают такие деньги за кого не понятно подающего надежды не где не сыгравшего кроме УПЛ. Что он показал не чего дебилы в руководстве кротов. 
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+3
Умник
Даю Смілянське сало та картоплю
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+3
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zzg77
Ставки растут, покупателей куча, толкают друг друга локтями, но что-то не срастается и видно Мудрик будет топтать поля Украины и плакаться на груди у  Палкин.
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+1
maxno
Палкин Ахмед это тормоза нашего футбола наших ребят сборной Украины. Ну если дебилы то дебилы. 
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+1
Хутин Пуйло
Они там все на наркоте от срны сидят? Почему 50? Давайте сразу 500, ведь Степаненко сказал, что он золотой мяч возьмет 
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+1
Хутин Пуйло
#БожеЯкеКончене
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-2
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