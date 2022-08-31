Кто даст больше? Шахтер просит за Мудрика 50 миллионов евро

Донецкий «Шахтер» отказывается продавать вингера Михаила Мудрика менее чем за 50 млн евро.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горняки» за последние 48 часом отклонили два предложения от «Арсенала» и «Брентфорда».

Сообщается, что «Шахтер» не хочет продавать игрока, но его агенты работают над трансфером в АПЛ.

Ранее Игорь Бурбас утверждал, что у «Шахтера» на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро от «Брентфорда».