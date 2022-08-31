Украина. Премьер лига31 августа 2022, 15:28 | Обновлено 31 августа 2022, 15:40
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Кто даст больше? Шахтер просит за Мудрика 50 миллионов евро
Донецкий клуб явно не хочет продавать молодое дарование
31 августа 2022, 15:28 | Обновлено 31 августа 2022, 15:40
1793
19
Донецкий «Шахтер» отказывается продавать вингера Михаила Мудрика менее чем за 50 млн евро.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горняки» за последние 48 часом отклонили два предложения от «Арсенала» и «Брентфорда».
Сообщается, что «Шахтер» не хочет продавать игрока, но его агенты работают над трансфером в АПЛ.
Ранее Игорь Бурбас утверждал, что у «Шахтера» на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро от «Брентфорда».
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Комментарии 19
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в Шахтарі тільки за гроші і думають, конченне там керівництво, Мудрик золота ціна 15-20 млн.
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Жесть. Погляньте хто коштує такі гроші... І де Мудрик, при всій повазі.
Ахметов конченный совсем кукухой поехал
На превеликий жаль ніхто не купить його за такі гроші
Гонять
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Дают такие деньги за кого не понятно подающего надежды не где не сыгравшего кроме УПЛ. Что он показал не чего дебилы в руководстве кротов.
Даю Смілянське сало та картоплю
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Ставки растут, покупателей куча, толкают друг друга локтями, но что-то не срастается и видно Мудрик будет топтать поля Украины и плакаться на груди у Палкин.
Палкин Ахмед это тормоза нашего футбола наших ребят сборной Украины. Ну если дебилы то дебилы.
Они там все на наркоте от срны сидят? Почему 50? Давайте сразу 500, ведь Степаненко сказал, что он золотой мяч возьмет
#БожеЯкеКончене
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