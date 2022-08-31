Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро

Лондонский «Брентфорд» всерьез нацелен подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. В среду утром донецкий клуб получил официальное предложение в размере 30 миллионов евро.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что от лондонского «Арсенала» официальных предложений за время летнего трансферного окна не было и не будет. Хотя ранее другие источники сообщали, что Мудрик согласовал контракт с «Арсеналом».

В течение лета Мудрика пытались подписать «Байер», «Ницца» и другие клубы. Сам игрок недавно заявил, что готов остаться в «Шахтере».