Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Михаил все же может уехать в АПЛ
Лондонский «Брентфорд» всерьез нацелен подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. В среду утром донецкий клуб получил официальное предложение в размере 30 миллионов евро.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
Сообщается, что от лондонского «Арсенала» официальных предложений за время летнего трансферного окна не было и не будет. Хотя ранее другие источники сообщали, что Мудрик согласовал контракт с «Арсеналом».
В течение лета Мудрика пытались подписать «Байер», «Ницца» и другие клубы. Сам игрок недавно заявил, что готов остаться в «Шахтере».
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