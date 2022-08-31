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  4. Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
Англия
31 августа 2022, 12:20 |
2973
4

Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро

Михаил все же может уехать в АПЛ

31 августа 2022, 12:20 |
2973
4
Не от Арсенала. У Шахтера на столе предложение по Мудрику на 30 млн евро
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Лондонский «Брентфорд» всерьез нацелен подписать вингера «Шахтера» Михаила Мудрика. В среду утром донецкий клуб получил официальное предложение в размере 30 миллионов евро.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Сообщается, что от лондонского «Арсенала» официальных предложений за время летнего трансферного окна не было и не будет. Хотя ранее другие источники сообщали, что Мудрик согласовал контракт с «Арсеналом».

В течение лета Мудрика пытались подписать «Байер», «Ницца» и другие клубы. Сам игрок недавно заявил, что готов остаться в «Шахтере».

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трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы АПЛ Брентфорд
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 4
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pricolist
Арсенал запропонував 30 мільйонів. Пройшло кілька хвилин: арсенал не пропонував, а брентфорд - так. Потім з'явиться інформація, що колос готовий придбати гравця за тонну зерна? 
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+5
sergio_terry
як завжди пускають уток.
Не потрібен він нікому із грандів, сирий ще
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+5
APL
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+2
Иван Иванов
Мудрик только играть начал, а в ШД ему дают играть и играют только на него, я думаю что для практики ему бы ещё сезон поиграть надо в нашей УПЛ, + кто-то должен в ЛЧ играть а у ШД там вообще всё грустно
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+1
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