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Чемпионат Германии
Боруссия Д
08.10.2022, FT 2 : 2
Бавария
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Германия
08 октября 2022, 21:27 | Обновлено 08 октября 2022, 21:34
1225
2

Боруссия Д драматично спасла ничью в матче с Баварией. Гол на 95 минуте

Мюнхенская команда потеряла два очка

08 октября 2022, 21:27 | Обновлено 08 октября 2022, 21:34
1225
2
Боруссия Д драматично спасла ничью в матче с Баварией. Гол на 95 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» в матче чемпионата Германии не сумела удержать победу в матче с «Боруссией» Дортмунд - 2:2.

Мюнхенская команда выигрывала 2:0, но во втором тайме пропустила два гола. Хозяева сравняли счет уже на 95-й минуте, когда соперник был в меньшинстве.

Обе команды набрали по 16 очков и делят 3-е место.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Боруссия Д - Бавария 2:2
Голы: Мукоко, 74, Модесте, 90+5 - Горецка, 33, Сане, 53

Боруссия: Мейер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озкан (Адейеми, 54), Беллингэм, Брандт, Мален (Модесте, 70), Мукоко (Азар, 89)

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишиц, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горецка, Сане, Мусиала, Мане (Чупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46)

Удален: Коман, 90

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
О це матч! Мілан з Юве в одну калітку... А тут така заруба вийшла!
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0
Veter
Спасла ничью от кого???  
 И почему ОНИ нам всегда забивают на последних минутах и секундах решающие голы?
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