Боруссия Д драматично спасла ничью в матче с Баварией. Гол на 95 минуте

«Бавария» в матче чемпионата Германии не сумела удержать победу в матче с «Боруссией» Дортмунд - 2:2.

Мюнхенская команда выигрывала 2:0, но во втором тайме пропустила два гола. Хозяева сравняли счет уже на 95-й минуте, когда соперник был в меньшинстве.

Обе команды набрали по 16 очков и делят 3-е место.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Боруссия Д - Бавария 2:2

Голы: Мукоко, 74, Модесте, 90+5 - Горецка, 33, Сане, 53

Боруссия: Мейер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озкан (Адейеми, 54), Беллингэм, Брандт, Мален (Модесте, 70), Мукоко (Азар, 89)

Бавария: Нойер, Павар, Упамекано, Де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишиц, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горецка, Сане, Мусиала, Мане (Чупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46)

Удален: Коман, 90