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Германия
09 октября 2022, 10:28 | Обновлено 09 октября 2022, 10:33
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0

Эдин ТЕРЗИЧ: «С Баварией до последнего верили, что все возможно»

Наставник «Боруссии» Дортмунд – о матче с «Баварией» (2:2)

09 октября 2022, 10:28 | Обновлено 09 октября 2022, 10:33
154
0
Эдин ТЕРЗИЧ: «С Баварией до последнего верили, что все возможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич (справа)

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказал мнением о поединке 9-го тура Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (2:2).

«Шмели», напомним, смогли уйти от поражения, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Они на голы баварцев Горецки и Сане ответили точными ударами Мукоко на 74-й и Модеста на пятой компенсированной минутах игры.

«Игра получилась очень напряженной. Отмечу, что в первом тайме мы очень хорошо оборонялись и смогли перекрыть центр, хорошо контролировали мяч. Однако получили один удар в створ – и соперник повел со счетом 1:0. Затем, когда повысились уровень эмоций и необходимость рисковать, когда трибуны гнали нас отыгрываться, было не так просто поддерживать игровую дисциплину. И нам нужно было сохранять осторожность, чтобы не открыться слишком рано. Мы проигрывали 0:2, но проводили замены и до последнего момента верили в то, что все возможно. Даже после не использованного Модестом момента на 82-й минуте.

Итоговая ничья – заслуженный результат, потому что в концовке мы создали много шансов. Если при 0:2 с «Баварией» остаешься сзади, обычно такие матчи заканчиваются со счетом 0:4 или 0:5. С нами такого не произошло, и мы поставили восклицательный знак в ответ на вопросы о командном менталитете», – заявил Терзича.

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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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