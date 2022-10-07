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Чемпионат Германии
Боруссия Д
08.10.2022 19:30 - : -
Бавария
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Германия
07 октября 2022, 21:17 |
93
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Боруссия Д - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Топ-битва тура в чемпионате Германии

07 октября 2022, 21:17 |
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Боруссия Д - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный матч тура чемпионата Германии состоится 8 октября, когда между собой сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Бавария».

Нельзя сказать, что «Бавария» провалила старт чемпионата Германии, но до прошлого тура команда находилась на необычной для себя серии из четырех матчей Бундеслиги без побед: поражение и три ничейных результата. При этом в Лиге чемпионов у мюнхенцев три победы в трех турах. Однако в минувшем туре чемпионата Германии «Бавария» прервала неудачную серию, разгромив «Байер» со счетом 4:0. Команда с 15 очками занимает 3-е место, отставая от лидера «Униона» на 2 пункта.

«Боруссия» имеет 15 баллов, однако, как и соперник, не может похвастаться стабильностью. В пяти последних встречах дортмундская команда проиграла трижды, в том числе уступив «Лейпцигу» и «Кельну». Но в Лиге чемпионов «Боруссия» на неделе разгромила «Севилью» со счетом 4:1.

Любопытно, что оба коллектива проходят перестройку после того, как летом потеряли ведущих форвардов. «Бавария» и «Боруссия» постепенно учатся жить без Левандовски и Холанда соответственно. И если мюнхенская команда не имеет никаких проблем в атаке (23 гола в 8-ми турах), то у «Боруссии» наметились серьезные трудности с тем, чтобы забить гол. Дортмундцы оформили всего 11 мячей в Бундеслиге - худший показатель среди команд верхней половины таблицы. Юный Мукоко и опытный Модест пока не справляются со своими задачами.

Тренер «Боруссии» не сможет рассчитывать на Ройса, Дахуда и Аллера, но Хуммельс успел восстановиться и должен сыграть. У «Баварии» вне игры останутся Мюллер, Киммих и Коман.

В этом матче нашей ставкой будет победа мюнхенцев по линии Parimatch с коэффициентом 1.65.

8 октября, среда

Боруссия Дортмунд - Бавария
Старт в 19:30
Арбитр: Дениз Айтекин
Прямая ТВ-трансляция – Сетанта Спортс
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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