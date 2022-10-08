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  4. Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 20:39 |
2536
12

Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

08 октября 2022, 20:39 |
2536
12
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский гранд «Пари Сен-Жермен» в лице его спортивного директора Луиса Кампоса внимательно наблюдает за прогрессом и выступлениями 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

По информации источника, Кампос, который всегда пребывает в поисках молодых талантов, при оценке способностей Мудрика быстро осознал, что имеет дело с быстрым и техничным футболистом.

Игрока такого профиля нынче нет в «Пари Сен-Жермен», и французская команда остро нуждается именно в таком футболисте. Скорость Мудрика видится парижанам великолепной опцией усиления состава, а на будущее в ПСЖ готовы рассмотреть возможность, при которой украинец заменит в составе бразильскую звезду команды Неймара.

Главным конкурентом для ПСЖ может выступить «Арсенал», который также активно интересуется Мудриком, и которому «горняки» уже дали понять, что для осуществления трансфера «придется заплатить много денег».

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Источник Media Foot
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Комментарии 12
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VK-Sport
Дайте йому одразу Золотий М'яч разом з Золотою Бутсою і все, чесне слово, читати ці нісенітниці про Мудрика вже надоїло. Він взагалі ще зелений і абсолютно нічого не досяг, а його вже ставлять до Мессі і Неймара з Мбаппе. З розуму посходили.
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+3
lenares85
Мудрик швидкий але не виносливий він не може як Тимчик вісь матч бігати або той же Вінісіус, тому в топ клуб навряд чи перейде а ось в середняк можливо.
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+1
Serhii P.
В Неймара жирний контракт ще на купу років і нікуди він не планує йти. Йому більше ніхто не заплатить.
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+1
AK.228
Добре, що ці всі «коментатори» нічого не вирішують в житті Мудрика… він про вас ні чого і не знає 
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0
Александр Науменко
Ха-ха, з докторської роблять салямі.
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0
Виктор Войцеховский
Ахаа. Бурбас разбушевался. Сейчас ещё Трубина в ПСЖ сосватает 
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0
Kain_X_Rain
Сразу все ПСЖ заменит )))
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0
Gargantua
для нынешней УПЛ Мудрик конечно очень яркий игрок. Но.
вы посмотрите на него в матчах против команд, которые ставят автобус. Он почти беспомощен в позиционной атаке.
когда сам Шахтер сидит в обороне то да, он красавчик. Когда есть куда разбежаться.
А топ клубы почти все время против автобусов играют.
Так что исключать переход в топ клуб я бы не стал, но это будет большая ошибка если клуб а ля ПСЖ его купит.
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0
Віталій Ткачук
Куди ще це "джерело" не сватало Мудрика). А він й досі там. Порівняйте Неймара (хоча багато хто його й недолюблює) і Мудрика: небо і земля.
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0
Умник
Я думаю это новый президент Украины, видел инсайд. 
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-1
AndiM
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-2
Фанькин кот
Идеальный вариант для Мишки. Деньги, слава, постоянное участие в ЛЧ, возможность поучится в Месси и Неймара. Да и Французская лига не настолько жёсткая, сразу-сходу не "обломает" молодого игрока.
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-5
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