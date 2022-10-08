Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»
Французский гранд «Пари Сен-Жермен» в лице его спортивного директора Луиса Кампоса внимательно наблюдает за прогрессом и выступлениями 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
По информации источника, Кампос, который всегда пребывает в поисках молодых талантов, при оценке способностей Мудрика быстро осознал, что имеет дело с быстрым и техничным футболистом.
Игрока такого профиля нынче нет в «Пари Сен-Жермен», и французская команда остро нуждается именно в таком футболисте. Скорость Мудрика видится парижанам великолепной опцией усиления состава, а на будущее в ПСЖ готовы рассмотреть возможность, при которой украинец заменит в составе бразильскую звезду команды Неймара.
Главным конкурентом для ПСЖ может выступить «Арсенал», который также активно интересуется Мудриком, и которому «горняки» уже дали понять, что для осуществления трансфера «придется заплатить много денег».
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вы посмотрите на него в матчах против команд, которые ставят автобус. Он почти беспомощен в позиционной атаке.
когда сам Шахтер сидит в обороне то да, он красавчик. Когда есть куда разбежаться.
А топ клубы почти все время против автобусов играют.
Так что исключать переход в топ клуб я бы не стал, но это будет большая ошибка если клуб а ля ПСЖ его купит.