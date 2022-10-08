Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

Французский гранд «Пари Сен-Жермен» в лице его спортивного директора Луиса Кампоса внимательно наблюдает за прогрессом и выступлениями 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

По информации источника, Кампос, который всегда пребывает в поисках молодых талантов, при оценке способностей Мудрика быстро осознал, что имеет дело с быстрым и техничным футболистом.

Игрока такого профиля нынче нет в «Пари Сен-Жермен», и французская команда остро нуждается именно в таком футболисте. Скорость Мудрика видится парижанам великолепной опцией усиления состава, а на будущее в ПСЖ готовы рассмотреть возможность, при которой украинец заменит в составе бразильскую звезду команды Неймара.

Главным конкурентом для ПСЖ может выступить «Арсенал», который также активно интересуется Мудриком, и которому «горняки» уже дали понять, что для осуществления трансфера «придется заплатить много денег».