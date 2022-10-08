Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остается одной из наиболее ярких и значимых фигур современного мирового футбола. Кто-то обожает этого специалиста и считает его настоящим гением, другие говорят, что Хосеп чрезмерно зациклен на всем, что поможет продемонстрировать его значимость для игры и величие, а есть и те, кто высказывается о наставнике «горожан» негативно, называя его не иначе, как «лысым шарлатаном».

Как бы там ни было, но Гвардиола – это фигура и тренер, с чьим мнением считаются, и чьи решения обсуждают. Одним из наиболее контроверсионных постулатов в базовой модели игры команд Хосепа является де-факто отсутствие на поле чистого центфорварда. Испанский специалист предпочитает играть с так называемой «ложной девяткой», избегая присутствия в составе типичного таргметмена-голеадора, который способен забивать по несколько десятков мячей за сезон, но при условии, что на него играет вся команда.

Тем удивительнее стал сперва трансфер, а ныне и качество выступлений норвежского нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Еще в апреле Гвардиола, комментируя слухи о вероятном переезде голеадора дортмундской «Боруссии» на «Этихад», заявлял, что его команда играет без нападающего. Тогда многие восприняли эти слова Пепа, как некий «знак кирпич» на пути норвежца в стан «горожан», но сделка все-таки состоялась, и сейчас Холанд, похоже, понемногу приучает своего шефа уважать и ценить именно центрфорвардов.

Вскоре после того, как Гвардиола возглавил «Барселону» в 2008-м, состав «блаугранас» подвергся серьезным «чисткам». В частности, каталонцы немедленно попрощались с Роналдиньо и Деку, а центрфорварда Самюэля Это'О отправили в «Интер» уже через год, заменив африканца на Златана Ибрагимовича. Что правда, со шведом у Гвардиолы отношения также не сложились, он не подходил под тренерские идеи Пепа, да и с Лионелем Месси у звездного Златана наладить контакт не получилось…

С тех пор в командах Гвардиолы фактически не было типичных центрфорвардов-голеадоров. Даже легенда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не был игроком того плана, который хотел видеть в атаке Хосеп. По этой причине аргентинец вынужденно выполнял функции «ложной девятки», и по мнению многих британских экспертов, остался чрезвычайно недооцененной фигурой в стане «горожан» при испанском наставнике.

Неслучайно, когда Агуэро покидал «Манчестер Сити», а Гвардиола по этому поводу даже пустил скупую мужскую слезу, отец аргентинского форварда Леонель дель Кастильо выступил через прессу с критикой в адрес тренера – дескать, тот лукавил и никогда не относился к Серхио с должным уважением.

«Я не верю ему. Пеп никогда не хотел, чтобы Агуэро был там, ведь он хочет быть главной звездой в каждой своей команде. Гвардиола никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям. Гвардиола – отличный тренер, но с самого начала он меняет футболистов, при нем меняется атмосфера. Вы никогда не знаете, являетесь ли игроком стартового состава. Он называл Серхио незаменимым, но не ставил его в состав», – заявил отец Агуэро.

Именно поэтому будущее Холанда, который блестяще проявил себя в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», доказав, что его прежние голевые достижения в «Мольде» и «Зальцбурге» не пустой звук, и могут оставаться на уровне даже в топовых лигах европейского континента, на «Этихаде» вызывало ряд волнений и сомнений. Но норвежцу уже на старте сезона удалось доказать всем, и прежде всего, Гвардиоле, что задвигать его в какие-то несвойственные типичному центрфорварду тактические задумки – верх безрассудства.

В стартовых 12 матчах за «Сити» в рамках всех турниров Холанд отличился уже 19 забитыми мячами – феноменальный показатель! В недавнем домашнем для «горожан» матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Копенгагена» Эрлинг записал на свой счет дубль, а Гвардиола в один из моментов повернулся лицом к трибунам и, указывая на Холанда, словно хотел донести до зрителей свою мысль: «Наконец-то я нашел своего нападающего».

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Впрочем, Холанд пока, очевидно, не входит в когорту неприкасаемых для испанского наставника. Например, в поединке против «Копенгагена» Гвардиола снял Эрлинга с игры уже после первого тайма, не дав норвежцу возможности оформить свой второй хет-трик за четыре дня и четвертый - в шести играх за «Сити» на «Этихаде». Кто-то может сказать, что испанец банально дал 22-летнего голеадору отдохнуть, но вряд ли Холанд прямо сейчас остро требует подобных передышек – в конце концов, Лионеля Месси на пике карьеры Гвардиола в таких ситуациях старался оставлять на поле, чтобы аргентинец творил чудеса и переписывал всевозможные рекорды.

Сравнений с Месси Холанду, как не крути, а избежать не удастся. Да и сам Гвардиола словами о том, что «Эрлингу нужны партнеры, в то время как Лионель мог забивать сам», дал прямо понять всем – аргентинец для него навсегда № 1, и это не обсуждается. Но вряд ли Холанд ставит перед собой задачу на данном этапе карьеры превзойти Месси. Ему просто в кайф делать то, что у Эрлинга получается лучше всего – забивать мячи.

Статистика Холанда на старте сезона-2022/23, если отбросить показатели забитых мячей и ожидаемых голов, отнюдь не выдающаяся. В среднем за 90 минут норвежец выполняет 37 технико-тактических действий на поле, эффективность которых равна 48%. Имея довольно внушительные габариты, Эрлинг выигрывает только 41% единоборств, и еще меньше (40%) – верховых дуэлей. Точность передач норвежца на партнеров, мягко говоря, абсолютно не поражает воображение – лишь 76% из них находят нужного адресата…

Тем не менее, Холанд в среднем за матч наносит по 4 удара по воротам соперников, а в створ приходятся почти 60% из них. Среднематчевый показатель xG у Эрлинга равен 1,15, а забитых мячей и того выше – 1,51. Никакой логике и математическому анализу не поддается то, что норвежский голеадор творит на поле, и насколько легко со стороны ему даются забитые мячи. Холанд всегда оказывается там, где нужно и тогда, когда это нужно. Казалось бы, рецепт успеха невероятно прост, но ведь все гениальное, как известно, базируется именно на элементарных вещах.

Неудивительно, что в Англии активно набирает голоса петиция, требующая невозможного – исключить Холанда из АПЛ. Более 400 тысяч подписантов фактически сходятся во мнении, что Эрлинг – робот, а это, переходя на язык геймеров, читерство в чистом виде. Но проблема болельщиков, желающих видеть АПЛ без Холанда, заключается в том, что норвежец, как и Месси у Гвардиолы в «Барселоне», на бумаге является таким же футболистом, как и все остальные, и физиологически ничем не отличается от обычного человека. А тот факт, что Холанд реально способен переписать рекорд результативности в сезоне АПЛ, который был установлен в чемпионате-1993/94 Энди Коулом в составе «Ньюкасла» (34 забитых мяча в 40 поединках, или 0,85 – в среднем за матч), должен вызывать вовсе не желание избавиться от норвежца или как-то «притормозить» его голевую серию, а исключительно уважение, в том числе и у тренера, предпочитавшего ранее обходиться без центрфорварда…