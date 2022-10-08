Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Феноменальный норвежец делает то, что ранее на «Этихаде» не удалось даже легендарному Серхио Агуэро
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остается одной из наиболее ярких и значимых фигур современного мирового футбола. Кто-то обожает этого специалиста и считает его настоящим гением, другие говорят, что Хосеп чрезмерно зациклен на всем, что поможет продемонстрировать его значимость для игры и величие, а есть и те, кто высказывается о наставнике «горожан» негативно, называя его не иначе, как «лысым шарлатаном».
Как бы там ни было, но Гвардиола – это фигура и тренер, с чьим мнением считаются, и чьи решения обсуждают. Одним из наиболее контроверсионных постулатов в базовой модели игры команд Хосепа является де-факто отсутствие на поле чистого центфорварда. Испанский специалист предпочитает играть с так называемой «ложной девяткой», избегая присутствия в составе типичного таргметмена-голеадора, который способен забивать по несколько десятков мячей за сезон, но при условии, что на него играет вся команда.
Тем удивительнее стал сперва трансфер, а ныне и качество выступлений норвежского нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Еще в апреле Гвардиола, комментируя слухи о вероятном переезде голеадора дортмундской «Боруссии» на «Этихад», заявлял, что его команда играет без нападающего. Тогда многие восприняли эти слова Пепа, как некий «знак кирпич» на пути норвежца в стан «горожан», но сделка все-таки состоялась, и сейчас Холанд, похоже, понемногу приучает своего шефа уважать и ценить именно центрфорвардов.
Вскоре после того, как Гвардиола возглавил «Барселону» в 2008-м, состав «блаугранас» подвергся серьезным «чисткам». В частности, каталонцы немедленно попрощались с Роналдиньо и Деку, а центрфорварда Самюэля Это'О отправили в «Интер» уже через год, заменив африканца на Златана Ибрагимовича. Что правда, со шведом у Гвардиолы отношения также не сложились, он не подходил под тренерские идеи Пепа, да и с Лионелем Месси у звездного Златана наладить контакт не получилось…
С тех пор в командах Гвардиолы фактически не было типичных центрфорвардов-голеадоров. Даже легенда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не был игроком того плана, который хотел видеть в атаке Хосеп. По этой причине аргентинец вынужденно выполнял функции «ложной девятки», и по мнению многих британских экспертов, остался чрезвычайно недооцененной фигурой в стане «горожан» при испанском наставнике.
Неслучайно, когда Агуэро покидал «Манчестер Сити», а Гвардиола по этому поводу даже пустил скупую мужскую слезу, отец аргентинского форварда Леонель дель Кастильо выступил через прессу с критикой в адрес тренера – дескать, тот лукавил и никогда не относился к Серхио с должным уважением.
«Я не верю ему. Пеп никогда не хотел, чтобы Агуэро был там, ведь он хочет быть главной звездой в каждой своей команде. Гвардиола никогда не относился хорошо ни к Серхио, ни ко мне, ни к его братьям. Гвардиола – отличный тренер, но с самого начала он меняет футболистов, при нем меняется атмосфера. Вы никогда не знаете, являетесь ли игроком стартового состава. Он называл Серхио незаменимым, но не ставил его в состав», – заявил отец Агуэро.
Именно поэтому будущее Холанда, который блестяще проявил себя в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», доказав, что его прежние голевые достижения в «Мольде» и «Зальцбурге» не пустой звук, и могут оставаться на уровне даже в топовых лигах европейского континента, на «Этихаде» вызывало ряд волнений и сомнений. Но норвежцу уже на старте сезона удалось доказать всем, и прежде всего, Гвардиоле, что задвигать его в какие-то несвойственные типичному центрфорварду тактические задумки – верх безрассудства.
В стартовых 12 матчах за «Сити» в рамках всех турниров Холанд отличился уже 19 забитыми мячами – феноменальный показатель! В недавнем домашнем для «горожан» матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Копенгагена» Эрлинг записал на свой счет дубль, а Гвардиола в один из моментов повернулся лицом к трибунам и, указывая на Холанда, словно хотел донести до зрителей свою мысль: «Наконец-то я нашел своего нападающего».
Впрочем, Холанд пока, очевидно, не входит в когорту неприкасаемых для испанского наставника. Например, в поединке против «Копенгагена» Гвардиола снял Эрлинга с игры уже после первого тайма, не дав норвежцу возможности оформить свой второй хет-трик за четыре дня и четвертый - в шести играх за «Сити» на «Этихаде». Кто-то может сказать, что испанец банально дал 22-летнего голеадору отдохнуть, но вряд ли Холанд прямо сейчас остро требует подобных передышек – в конце концов, Лионеля Месси на пике карьеры Гвардиола в таких ситуациях старался оставлять на поле, чтобы аргентинец творил чудеса и переписывал всевозможные рекорды.
Сравнений с Месси Холанду, как не крути, а избежать не удастся. Да и сам Гвардиола словами о том, что «Эрлингу нужны партнеры, в то время как Лионель мог забивать сам», дал прямо понять всем – аргентинец для него навсегда № 1, и это не обсуждается. Но вряд ли Холанд ставит перед собой задачу на данном этапе карьеры превзойти Месси. Ему просто в кайф делать то, что у Эрлинга получается лучше всего – забивать мячи.
Статистика Холанда на старте сезона-2022/23, если отбросить показатели забитых мячей и ожидаемых голов, отнюдь не выдающаяся. В среднем за 90 минут норвежец выполняет 37 технико-тактических действий на поле, эффективность которых равна 48%. Имея довольно внушительные габариты, Эрлинг выигрывает только 41% единоборств, и еще меньше (40%) – верховых дуэлей. Точность передач норвежца на партнеров, мягко говоря, абсолютно не поражает воображение – лишь 76% из них находят нужного адресата…
Тем не менее, Холанд в среднем за матч наносит по 4 удара по воротам соперников, а в створ приходятся почти 60% из них. Среднематчевый показатель xG у Эрлинга равен 1,15, а забитых мячей и того выше – 1,51. Никакой логике и математическому анализу не поддается то, что норвежский голеадор творит на поле, и насколько легко со стороны ему даются забитые мячи. Холанд всегда оказывается там, где нужно и тогда, когда это нужно. Казалось бы, рецепт успеха невероятно прост, но ведь все гениальное, как известно, базируется именно на элементарных вещах.
Неудивительно, что в Англии активно набирает голоса петиция, требующая невозможного – исключить Холанда из АПЛ. Более 400 тысяч подписантов фактически сходятся во мнении, что Эрлинг – робот, а это, переходя на язык геймеров, читерство в чистом виде. Но проблема болельщиков, желающих видеть АПЛ без Холанда, заключается в том, что норвежец, как и Месси у Гвардиолы в «Барселоне», на бумаге является таким же футболистом, как и все остальные, и физиологически ничем не отличается от обычного человека. А тот факт, что Холанд реально способен переписать рекорд результативности в сезоне АПЛ, который был установлен в чемпионате-1993/94 Энди Коулом в составе «Ньюкасла» (34 забитых мяча в 40 поединках, или 0,85 – в среднем за матч), должен вызывать вовсе не желание избавиться от норвежца или как-то «притормозить» его голевую серию, а исключительно уважение, в том числе и у тренера, предпочитавшего ранее обходиться без центрфорварда…
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