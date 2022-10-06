Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца

В Англии набирает голоса петиция об исключении норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда из АПЛ:

«Выкиньте Эрлинга Холанда из премьер-лиги, он робот!».

Заявку уже подписали более 400 тысяч человек, и это число наверняка продолжит расти в ближайшие дни.

Учитывая время подачи петиции, скорее всего она была подана болельщиками «Манчестер Юнайтед», после того как нападающий забил три мяча в городском дерби (6:3) в прошлые выходные.

Сейчас у Холанда 20 голов в 12 играх во всех соревнованиях, в том числе 14 в премьер-лиге и 5 в Лиге чемпионов.