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  4. Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Англия
06 октября 2022, 21:36 | Обновлено 06 октября 2022, 21:58
8933
3

Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца

Интересная петиция набирает обороты в Англии

06 октября 2022, 21:36 | Обновлено 06 октября 2022, 21:58
8933
3
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Instagram. Эрлинг Холанд

В Англии набирает голоса петиция об исключении норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда из АПЛ:

«Выкиньте Эрлинга Холанда из премьер-лиги, он робот!».

Заявку уже подписали более 400 тысяч человек, и это число наверняка продолжит расти в ближайшие дни.

Учитывая время подачи петиции, скорее всего она была подана болельщиками «Манчестер Юнайтед», после того как нападающий забил три мяча в городском дерби (6:3) в прошлые выходные.

Сейчас у Холанда 20 голов в 12 играх во всех соревнованиях, в том числе 14 в премьер-лиге и 5 в Лиге чемпионов.

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Эрлинг Холанд фанаты Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 3
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roman75zpr
Давай Эрлинг, ещё подтопи...
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+7
WladWest
Аха, робонап.
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+6
Veter
Правильно!!! Депортировать его к чертям
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+1
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