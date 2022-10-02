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Чемпионат Англии
Ман Сити
02.10.2022, FT 6 : 3
Ман Юнайтед
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Англия
02 октября 2022, 18:10 | Обновлено 02 октября 2022, 18:11
6061
7

Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами

Хет-триками отличились Эрлинг Холанд и Фил Фоден

02 октября 2022, 18:10 | Обновлено 02 октября 2022, 18:11
6061
7
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Фил Фоден

«Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счетом 6:3.

В составе команды Пепа Гвардиолы по хет-трику сделали Фил Фоден и Эрлинг Холанд. У «красных дьяволов» дубль оформил Антони Марсьяль, еще один гол в активе Антони Сантуса.

Чемпионат Англии, 9-й тур

«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 6:3
Голы: Фоден 8, Холанд 34, Холанд 37, Фоден 44, Холанд 64, Фоден 73 – Антони 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер (Гомес 41), Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне (Палмер 75), Гюндоган (Лапорт 75), Силва – Фоден (Марез 75), Холанд, Грилиш (Альварес 75).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Маласиа (Шоу 46), Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактомини (Каземиро 59) – Санчо (Фред 70), Фернандеш, Антони – Рашфорд (Марсьяль 59).

«Манчестер Сити» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед», которая насчитывала четыре матча кряду. «Горожане» с 20 очками занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ, «красные дьяволы» с 12 баллами идут шестыми.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Old
Насмотрелись в Англии на  Сикана и мочат  
Троссард
Фоден
Холланд 
А вообще то жалко Сэра Алекса Фергюсона который был на трибуне
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+3
olejio
А замість цоьго матчу, дивились Черноморець- Олександрія 
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+1
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pol-55
Холанд то Холанд,а нова зарплата Фодена шо  витворяє,Гвардіола його змінив що б не забив більше зірки   А якщо серйозно то МЮ тяжко після 1го тайму (4-0)щось вдіяти,але і на тому дякуєм.
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jugulator
А Роналду так i не вийшов на поле. I це в 37 рокiв!
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0
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