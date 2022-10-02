Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Хет-триками отличились Эрлинг Холанд и Фил Фоден
«Манчестер Сити» нанес крупное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счетом 6:3.
В составе команды Пепа Гвардиолы по хет-трику сделали Фил Фоден и Эрлинг Холанд. У «красных дьяволов» дубль оформил Антони Марсьяль, еще один гол в активе Антони Сантуса.
Чемпионат Англии, 9-й тур
«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 6:3
Голы: Фоден 8, Холанд 34, Холанд 37, Фоден 44, Холанд 64, Фоден 73 – Антони 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер (Гомес 41), Аканджи, Аке, Канселу – Де Брюйне (Палмер 75), Гюндоган (Лапорт 75), Силва – Фоден (Марез 75), Холанд, Грилиш (Альварес 75).
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Маласиа (Шоу 46), Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактомини (Каземиро 59) – Санчо (Фред 70), Фернандеш, Антони – Рашфорд (Марсьяль 59).
«Манчестер Сити» прервал победную серию «Манчестер Юнайтед», которая насчитывала четыре матча кряду. «Горожане» с 20 очками занимают 2 место в турнирной таблице АПЛ, «красные дьяволы» с 12 баллами идут шестыми.
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