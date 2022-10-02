ВИДЕО. Были дурацкие ошибки. Что сказал Гвардиола после шоу против МЮ

2 октября в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ман Сити» победил «Ман Юнайтед».

Зрители увидели аж 9 голов в матче, в котором горожане победили красных дьяволов со счетом 6:3. Хет-трики оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции наставника Ман Сити Пепа Гвардиолы.

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