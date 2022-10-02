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Чемпионат Англии
Ман Сити
02.10.2022, FT 6 : 3
Ман Юнайтед
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Англия
02 октября 2022, 21:17 | Обновлено 02 октября 2022, 22:38
1328
0

ВИДЕО. Были дурацкие ошибки. Что сказал Гвардиола после шоу против МЮ

Дерби в Манчестере завершилось победой горожан над красными дьяволами 6:3

02 октября 2022, 21:17 | Обновлено 02 октября 2022, 22:38
1328
0
ВИДЕО. Были дурацкие ошибки. Что сказал Гвардиола после шоу против МЮ
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

2 октября в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ман Сити» победил «Ман Юнайтед».

Зрители увидели аж 9 голов в матче, в котором горожане победили красных дьяволов со счетом 6:3. Хет-трики оформили Фил Фоден и Эрлинг Холанд.

Смотрите видео Sport.ua с пресс-конференции наставника Ман Сити Пепа Гвардиолы.

ВИДЕО. Были дурацкие ошибки. Что сказал Гвардиола после шоу против МЮ

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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