02.10.2022, FT 6 : 3
Англия02 октября 2022, 19:00 |
1896
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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
02 октября 2022, 19:00 |
1896
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В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:3.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
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