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Чемпионат Англии
Ман Сити
02.10.2022, FT 6 : 3
Ман Юнайтед
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Англия
02 октября 2022, 19:00 |
1896
1

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

02 октября 2022, 19:00 |
1896
1
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 6:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:3.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Ман Юнайтед).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Ман Юнайтед).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Ман Сити).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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Kain_X_Rain
Очередной физрук из Голландии,потратил *кучу* денег,а выхлопа ноль.защита одни МакГваеры )))
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