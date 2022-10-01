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01 октября 2022, 17:49 | Обновлено 01 октября 2022, 18:11
373
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Главный матч тура в Англии

01 октября 2022, 17:49 | Обновлено 01 октября 2022, 18:11
373
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Топ-матчем 9-го тура АПЛ станет противостояние «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 2 октября.

«Манчестер Сити» перед паузой на матчи сборных находился в хорошей ситуации. Команда выиграла пять из последних шести встреч во всех турнирах, Сити много забивает, а Эрлинг Холанд радует болельщиков и количеством голов, и их красотой. В чемпионате команда Хосепа Гвардиолы находится на 2-й позиции, отставая от лидера «Арсенала» на 1 пункт.

У «Манчестер Юнайтед» сейчас положение не хуже. После провала в стартовых турах, когда многие задумались о возможном увольнении нового тренера Эрика тен Хага, МЮ значительно улучшил настроение своих фанов. В АПЛ команда находится на победной серии из четырех матчей, в том числе были обыграны «Ливерпуль» и «Арсенал». В этих четырех играх МЮ пропустил лишь два гола, а в таблице сделал рывок от зоны вылета к 5-му месту.

В целом, матч должен стать еще одной большой проверкой для тен Хага и его обновленного коллектива.

Перед матчем Гвардиола не сможет рассчитывать на Джона Стоунза, но зато после травм возвращаются Аймерик Ляпорт и Кайл Уокер. У «Манчестер Юнайтед» больших проблем с составом нет, однако тен Хагу снова придется решать вопрос с Криштиану Роналду, который наверняка начнет встречу в запасе. Плюс возвращается форвард Антони Марсьяль, так что у португальца могут возникнуть дополнительные проблемы с игровым временем.

Несмотря на то, что МЮ действительно здорово смотрелся в последних матчах АПЛ, фаворитом все же назовем «Сити».

Нашей ставкой будет победа команды Гвардиолы по линии Parimatch с коэффициентом 1.36.

2 октября, воскресенье

МанСити - МЮ
Старт в 16:00
Арбитр: Майкл Оливер
Прямая ТВ-трансляция – Сетанта
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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