Топ-матчем 9-го тура АПЛ станет противостояние «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет 2 октября.

«Манчестер Сити» перед паузой на матчи сборных находился в хорошей ситуации. Команда выиграла пять из последних шести встреч во всех турнирах, Сити много забивает, а Эрлинг Холанд радует болельщиков и количеством голов, и их красотой. В чемпионате команда Хосепа Гвардиолы находится на 2-й позиции, отставая от лидера «Арсенала» на 1 пункт.

У «Манчестер Юнайтед» сейчас положение не хуже. После провала в стартовых турах, когда многие задумались о возможном увольнении нового тренера Эрика тен Хага, МЮ значительно улучшил настроение своих фанов. В АПЛ команда находится на победной серии из четырех матчей, в том числе были обыграны «Ливерпуль» и «Арсенал». В этих четырех играх МЮ пропустил лишь два гола, а в таблице сделал рывок от зоны вылета к 5-му месту.

В целом, матч должен стать еще одной большой проверкой для тен Хага и его обновленного коллектива.

Перед матчем Гвардиола не сможет рассчитывать на Джона Стоунза, но зато после травм возвращаются Аймерик Ляпорт и Кайл Уокер. У «Манчестер Юнайтед» больших проблем с составом нет, однако тен Хагу снова придется решать вопрос с Криштиану Роналду, который наверняка начнет встречу в запасе. Плюс возвращается форвард Антони Марсьяль, так что у португальца могут возникнуть дополнительные проблемы с игровым временем.

Несмотря на то, что МЮ действительно здорово смотрелся в последних матчах АПЛ, фаворитом все же назовем «Сити».

Нашей ставкой будет победа команды Гвардиолы по линии Parimatch с коэффициентом 1.36.

2 октября, воскресенье