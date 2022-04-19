Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд? Мы играем без нападающего»

В последнее время в СМИ появляется все больше информации о том, что «Манчестер Сити» подпишет форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Эту информацию прокомментировал главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола:

«Новости о Холанде? У меня нет ответа на ваш вопрос. Без комментариев. У меня в голове есть ещё одна забота — думать о том, что произойдёт в этом клубе в следующем сезоне.

Нужен ли нам нападающий? Мы играем без нападающего. В течение многих лет я не думаю о трансферных окнах, особенно когда у нас случаются невероятные матчи, которые хочется проживать».