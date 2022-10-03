Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Англия
03 октября 2022, 17:56 |
479
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»

Наставник «Манчестер Сити» сравнил двух форвардов

03 октября 2022, 17:56 |
479
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил Эрлинга Холанда со своим бывшим подопечным по «Барселоне» Лионелем Месси:

«Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это невероятно. Месси мог делать это сам».

Вчера Холанд оформил хет-трик в матче с «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Барселона хочет подписать Гюндогана свободным агентом
Кристиан ЭРИКСЕН: «Можем винить только себя»
Эрик ТЕН ХАГ: «Не выпустил Роналду из уважения к его выдающейся карьере»
Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лионель Месси
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Goal.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»
Футбол | 03 октября 2022, 10:53 12
Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»
Наставник Металлиста: «В матче с Шахтером ребят словно подменили»

Олег Ратий – о разгромном поражении от «горняков»

Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Футбол | 02 октября 2022, 20:12 17
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров

Без потерь идет «Днепр-1», а «Динамо» вышло на уровень 50% очков

Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Война | 03.10.2022, 00:23
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
Биатлон | 03.10.2022, 13:07
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
МЕРКУШИНА – другу Подчуфаровой: «Убивай и насилуй, только жене не говори»
Цифры и факты. Важнейшие события 5–го тура УПЛ
Футбол | 03.10.2022, 14:31
Цифры и факты. Важнейшие события 5–го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 5–го тура УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Тем не менее, Холанд превзойдет все рекорды Месси потому, что футбол командная игра. Форвард должен забивать больше мячей, чем у него сыгранных матчей. Месси забивал намного меньше. В нынешнем сезоне у Холанда 14 голов в 8 матчах, а до конца сезона должно быть где-то 45 матчей и 70 голов.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 45
Футбол
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
Жесткий удар по телепулу. Зеленский подписал закон: медиаправа ушли клубам
03.10.2022, 08:59 67
Футбол
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.10.2022, 15:25 6
Футбол
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
Войска россии отступили в Донецкой области. ВСУ зашли в Лиман
01.10.2022, 19:45 3
Война
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
Шахтер с теннисным счетом обыграл Металлист во Львове и стал лидером
01.10.2022, 19:04 48
Футбол
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
Прометей стартовал с разгрома в ЛЭБЛ
02.10.2022, 03:40
Баскетбол
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
Украинская теннисистка выиграла трофей на 60-тысячнике в Испании
01.10.2022, 19:35 6
Теннис
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
Невероятное дерби в Манчестере. Сити победил Юнайтед в матче с 9 голами
02.10.2022, 18:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности