Англия03 октября 2022, 17:56 |
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»
Наставник «Манчестер Сити» сравнил двух форвардов
03 октября 2022, 17:56 |
479
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил Эрлинга Холанда со своим бывшим подопечным по «Барселоне» Лионелем Месси:
«Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это невероятно. Месси мог делать это сам».
Вчера Холанд оформил хет-трик в матче с «Манчестер Юнайтед».
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Комментарии 1
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Тем не менее, Холанд превзойдет все рекорды Месси потому, что футбол командная игра. Форвард должен забивать больше мячей, чем у него сыгранных матчей. Месси забивал намного меньше. В нынешнем сезоне у Холанда 14 голов в 8 матчах, а до конца сезона должно быть где-то 45 матчей и 70 голов.
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