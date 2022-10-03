Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанду нужны партнеры, Месси мог забивать сам»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сравнил Эрлинга Холанда со своим бывшим подопечным по «Барселоне» Лионелем Месси:

«Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это невероятно. Месси мог делать это сам».

Вчера Холанд оформил хет-трик в матче с «Манчестер Юнайтед».