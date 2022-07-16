Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 июля.

1. К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену

Команда Мирчи Луческу будет готовиться к игре против «Фенербахче» на фоне поражения

2. Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток

Судья поединка в Антверпене принял решение, что время матча истекло

3. Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бельгии 15 июля

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов

«Горняки» будут принимать соперников в Варшаве

5A. Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта

Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет

5B. Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера

Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить украинца в составе

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с вингером до 2025 года

Алжирец Рияд Марез остается в английском клубе

7. ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Дании подписал контракт с «Красными дьяволами»

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер

29-летний хавбек вернулся в донецкий клуб

8B. Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого

По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро

9. Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн

Главный тренер клуба из ОАЭ считает, что это отличное решение

10. Нужно ли Зинченко уходить из Манчестер Сити

Обозреватель Sport.ua считает, что украинцу не стоит от добра искать добра