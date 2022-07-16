Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон
Главные новости за 15 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 июля.
1. К Фенербахче с низкого старта. Динамо Киев уступило Антверпену
Команда Мирчи Луческу будет готовиться к игре против «Фенербахче» на фоне поражения
2. Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Судья поединка в Антверпене принял решение, что время матча истекло
3. Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Бельгии 15 июля
4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер огласил, где проведет домашние матчи Лиги чемпионов
«Горняки» будут принимать соперников в Варшаве
5A. Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Украинский футболист договорился с канонирами о контракте на 5 лет
5B. Ман Сити готов продать Зинченко. СМИ озвучили сумму возможного трансфера
Ранее сообщалось, что «горожане» хотят сохранить украинца в составе
6. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити продлил контракт с вингером до 2025 года
Алжирец Рияд Марез остается в английском клубе
7. ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
Полузащитник сборной Дании подписал контракт с «Красными дьяволами»
8A. ОФИЦИАЛЬНО. Колос продал Тотовицкого в Шахтер
29-летний хавбек вернулся в донецкий клуб
8B. Стало известно, сколько Шахтер заплатил Колосу за Тотовицкого
По данным Transfermarkt, клуб из Ковалевки заработал 700 тысяч евро
9. Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
Главный тренер клуба из ОАЭ считает, что это отличное решение
10. Нужно ли Зинченко уходить из Манчестер Сити
Обозреватель Sport.ua считает, что украинцу не стоит от добра искать добра
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