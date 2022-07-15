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  4. Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
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15 июля 2022, 21:11 |
1684
2

Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн

Главный тренер клуба из ОАЭ считает, что это отличное решение

15 июля 2022, 21:11 |
1684
2
Ребров впервые прокомментировал переход Ярмоленко в Аль-Айн
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в клуб из Эмиратов.

— Сергей Станиславович, насколько тяжелым был для вашего клуба трансфер капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко?
— Я бы сказал, что он стал достаточно неожиданным, но благодарен нашим руководителям за то, что им удалось убедить такого квалифицированного исполнителя. С тех пор как я здесь работаю, «Аль-Айн» не подписал ни одного иностранца в возрасте 30 лет. По мнению клуба, такие футболисты едут в ОАЭ доигрывать, у них не хватает мотивации.

Однако я убедил в том, что у Андрея с этим не будет никаких проблем. Пообщавшись с Ярмоленко, представители «Аль-Айна» сами все поняли. Для украинского футбола это тоже событие, ведь капитан сборной станет первым звездным игроком в местном чемпионате. Кто бы что ни говорил, я считаю, что здесь достаточно сильная лига, в которой выступают квалифицированные легионеры. В основном это бразильцы и аргентинцы.

— В Украине по-разному отреагировали на переезд капитана сборной в Азию. Вам есть, что ответить тем, кто утверждает, что Андрей Ярмоленко пошел в «Аль-Айн» за деньгами?
— Во-первых, я не считаю, что сборная Украины из-за этого что-нибудь потеряет. Напротив, здесь, еще раз замечу, интересный чемпионат, и конкуренция в нем не хуже, чем, например, ожидается в УПЛ. Во-вторых, я сказал Андрею, когда он со мной советовался, что на первом месте у него, отца троих детей, должна быть семья. Любой футболист в 32 года должен заботиться о ней в первую очередь.

Дальше. Я не доверяю слухам, которые еще куда-то сватали Ярмоленко. Да, была информация в СМИ, но не было официальных комментариев, а также слов самого Андрея. Поэтому считаю вообще неуместными упреки в адрес футболиста относительно того, что он не патриот — не захотел возвращаться в Украину. Пусть все так помогают своей стране и родному городу, как это делает Ярмоленко. Скажу откровенно, когда в самом начале войны я открыл фонд помощи Украине, то Андрей был первым, кто перекинул туда деньги. Я видел эту сумму, и она была достаточно существенной.

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн трансферы
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Источник zbirna.com
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sashav2007
Успіху Сергію, Андрію і Аль- Айну
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+3
Rolan Stkomarovskiy
Хто буде дивитися  чемпіонат ОАЕ? Там напівпорожні трибуни майже на кожному матчі.
Давайте одночасно покажемо Бундеслігу-3 і чемпіонат ОАЕ. Та порівняємо рівень гри.
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