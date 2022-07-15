ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед

30-летний хавбек Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». Датчанин подписал контракт на три года и достался манкунианцам бесплатно – летом у Эриксена закончился контракт с «Брентфордом».

На Евро-2020 Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча против Финляндии. После курса лечения датчанин покинул «Интер», поскольку медицинский протокол Cерии А не разрешает выходить на поле футболистам с сердечным стимулятором.

В минувшем сезоне Эриксен сыграл 11 матчей за «Брентфорд», в которых забил 1 мяч. Всего на счету датчанина 237 матчей в АПЛ, в которых он забил 52 мяча и сделал 71 голевую передачу.