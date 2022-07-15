ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Эриксен – игрок Манчестер Юнайтед
Полузащитник сборной Дании подписал контракт с «Красными дьяволами»
30-летний хавбек Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед». Датчанин подписал контракт на три года и достался манкунианцам бесплатно – летом у Эриксена закончился контракт с «Брентфордом».
Christian Eriksen is a RED! ✍️🔴#MUFC || @ChrisEriksen8— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022
На Евро-2020 Кристиан Эриксен пережил остановку сердца во время матча против Финляндии. После курса лечения датчанин покинул «Интер», поскольку медицинский протокол Cерии А не разрешает выходить на поле футболистам с сердечным стимулятором.
В минувшем сезоне Эриксен сыграл 11 матчей за «Брентфорд», в которых забил 1 мяч. Всего на счету датчанина 237 матчей в АПЛ, в которых он забил 52 мяча и сделал 71 голевую передачу.
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