Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Судья поединка в Антверпене принял решение, что время матча истекло
В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).
На 90+2 минуте после паса назад голкипер «Антверпена» ошибся, отпустил мяч и явно сбил с ног Артема Беседина.
Судья матча вместо пенальти дал финальный свисток и показал, что время исчерпано и игра завершена!
Киевляне пытались протестовать, но арбитр свое решение не изменил.
Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля
Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1
Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.
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