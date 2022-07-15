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  4. Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 23:17 | Обновлено 16 июля 2022, 00:09
2480
1

Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток

Судья поединка в Антверпене принял решение, что время матча истекло

15 июля 2022, 23:17 | Обновлено 16 июля 2022, 00:09
2480
1
Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток
ФК Динамо Киев

В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).

На 90+2 минуте после паса назад голкипер «Антверпена» ошибся, отпустил мяч и явно сбил с ног Артема Беседина.

Судья матча вместо пенальти дал финальный свисток и показал, что время исчерпано и игра завершена!

Киевляне пытались протестовать, но арбитр свое решение не изменил.

Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля

Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.

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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
от кумедія 
айбо то лупина, матч і так товариський -- най ДК поюзає різні схеми гри
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