Комедия: арбитр матча Динамо вместо пенальти дал финальный свисток

В пятницу, 15 июля, состоялась товарищеская игра, в которой бельгийский «Антверпен» победил «Динамо» Киев (2:1).

На 90+2 минуте после паса назад голкипер «Антверпена» ошибся, отпустил мяч и явно сбил с ног Артема Беседина.

Судья матча вместо пенальти дал финальный свисток и показал, что время исчерпано и игра завершена!

Киевляне пытались протестовать, но арбитр свое решение не изменил.

Товарищеский матч. Бельгия, 15 июля

Антверпен (Бельгия) – Динамо (Украина) – 2:1

Голы: Янссен, 7, Бенссон, 70 – Цыганков, 40.