Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. По стопам отца. Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного
Другие новости
11 июля 2022, 17:23 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
736
0

ВИДЕО. По стопам отца. Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного

Ромео Бекхэм выступает за дубль «Интер Майами»

11 июля 2022, 17:23 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
736
0
ВИДЕО. По стопам отца. Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного

Сын Дэвида Бекхэма Ромео сейчас выступает за дублирующий состав «Интер Майами». 19-летний Ромео явно берет пример с отца – он забил в ворота «Орландо» красивый гол ударом со штрафного:

По теме:
ВИДЕО. Эрлинг Холанд – об АПЛ, Лиге чемпионов и своей роли в Манчестер Сити
ВИДЕО. Динамо прибыло во Францию на матчи с Лионом
ВИДЕО. Кривбасc провел вторую двусторонку за неделю
Дэвид Бекхэм Ромео Бекхэм видео Интер Майами
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Теннис | 11 июля 2022, 07:15 0
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко

Обзор главных событий Уимблдонского турнира

Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Футбол | 10 июля 2022, 19:45 2
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо

Румынский наставник киевлян хочет видеть Андрея в столичной команде

Клубы легендарного Роналдо имеют планы на защитника Шахтера
Футбол | 11.07.2022, 14:16
Клубы легендарного Роналдо имеют планы на защитника Шахтера
Клубы легендарного Роналдо имеют планы на защитника Шахтера
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Футбол | 11.07.2022, 12:33
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Роберто МАНЧИНИ: «Я выиграю чемпионат мира со сборной Италии»
Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу
Футзал | 10.07.2022, 19:25
Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу
Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
10.07.2022, 17:04 23
Футбол
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
09.07.2022, 21:41 3
Футбол
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
10.07.2022, 21:32 11
Футбол
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
09.07.2022, 21:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
10.07.2022, 13:07 22
Футбол
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
09.07.2022, 22:10 15
Теннис
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
10.07.2022, 01:36 6
Бокс
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем