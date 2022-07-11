Другие новости11 июля 2022, 17:23 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
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ВИДЕО. По стопам отца. Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного
Ромео Бекхэм выступает за дубль «Интер Майами»
11 июля 2022, 17:23 | Обновлено 11 июля 2022, 18:21
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Сын Дэвида Бекхэма Ромео сейчас выступает за дублирующий состав «Интер Майами». 19-летний Ромео явно берет пример с отца – он забил в ворота «Орландо» красивый гол ударом со штрафного:
19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick 👀 pic.twitter.com/KIWsy2JBUv— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022
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