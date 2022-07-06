Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 июля.

1A. Возвращение сборников и легионеров. Динамо и Янг Бойз друг другу не забили

В Швейцарии состоялся очередной товарищеский матч киевского клуба

1B. Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча 5 июля в Швейцарии

2A. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера

Кристоф Галтье подписал контракт на два сезона

2B. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино

Клуб договорился с тренером о компенсации

3. Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу

Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков

4. Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев

В их числе: Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко

5A. Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона

Новак отдал два сета Яннику Синнеру, но все равно выиграл

5B. Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда

Людмила и Алена остановили восьмых сеяных

6. Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову

Сумма вряд ли устроит киевлян

7A. Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками

Израильтянин решил воспользоваться лазейкой от ФИФА

7B. Шахтер может подать в суд на ФИФА

Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты

8. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля

Дивок Ориги продолжит карьеру в Италии

9. Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло

О легионере «бело-голубых», за которым выстроилась очередь из топ-клубов

10. Саша, бай-бай

Обозреватель Sport.ua – о «Металлисте» и Ярославском