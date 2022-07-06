Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Главные новости за 5 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 июля.
1A. Возвращение сборников и легионеров. Динамо и Янг Бойз друг другу не забили
В Швейцарии состоялся очередной товарищеский матч киевского клуба
1B. Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча 5 июля в Швейцарии
2A. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
Кристоф Галтье подписал контракт на два сезона
2B. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино
Клуб договорился с тренером о компенсации
3. Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу
Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков
4. Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
В их числе: Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко
5A. Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Новак отдал два сета Яннику Синнеру, но все равно выиграл
5B. Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Людмила и Алена остановили восьмых сеяных
6. Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
Сумма вряд ли устроит киевлян
7A. Шахтер не получит денег за Соломона. Тот приостановит контракт с горняками
Израильтянин решил воспользоваться лазейкой от ФИФА
7B. Шахтер может подать в суд на ФИФА
Донецкий клуб не устраивает позиция, которую занял ключевой футбольный орган планеты
8. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля
Дивок Ориги продолжит карьеру в Италии
9. Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
О легионере «бело-голубых», за которым выстроилась очередь из топ-клубов
10. Саша, бай-бай
Обозреватель Sport.ua – о «Металлисте» и Ярославском
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