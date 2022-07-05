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Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 17:05 | Обновлено 05 июля 2022, 17:10
465
2

Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову

Сумма вряд ли устроит киевлян

05 июля 2022, 17:05 | Обновлено 05 июля 2022, 17:10
465
2
Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Киевское «Динамо» получило предложение от «Севильи» по Виктору Цыганкову.

Сообщается, что испанский клуб вышел на киевлян с предложением в размере 12,5 млн евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн. Ранее сообщалось, что Цыганков не планирует подписывать новый контракт с «Динамо»

В прошлом сезоне Цыганков сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Комментарии 2
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Vladislav Pohily
Нормальна ціна, враховуючи, що через рік завершується контракт.
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+1
Виктор Алтухов
Опять Севилья, опять наше дарование. Коноплянка не прижился, не смог. Но Цыганков послабее Коноплянки. Ему, в лучшем случае, надо либо в Италию в команду 2-го десятка, либо ... - в Турции не выдержит.
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-1
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