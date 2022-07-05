Источник: Севилья сделала Динамо предложение по Цыганкову

Киевское «Динамо» получило предложение от «Севильи» по Виктору Цыганкову.

Сообщается, что испанский клуб вышел на киевлян с предложением в размере 12,5 млн евро.

Отметим, что Transfermarkt оценивает футболиста в 25 млн. Ранее сообщалось, что Цыганков не планирует подписывать новый контракт с «Динамо»

В прошлом сезоне Цыганков сыграл 25 матчей, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.