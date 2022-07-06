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Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 01:17 | Обновлено 06 июля 2022, 02:02
552
0

Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев

В их числе: Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко

06 июля 2022, 01:17 | Обновлено 06 июля 2022, 02:02
552
0
Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
ФК Динамо Киев

Четыре футболиста, которые работали с первой командой «Динамо» на сборах в Швейцарии, вернутся в Украину,

В их числе: 18-летние защитники Навин Малыш и Максим Дячук, а также хавбеки Назар Волошин (19 лет) и Антон Царенко (18 лет).

Все они продолжат подготовку к новому сезону в составе команды «Динамо» U-19.

5 июля киевляне сыграли вничью товарищеский матч против швейцарской команды «Янг Бойз» (0:0).

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-19 Навин Малыш Максим Дячук Назар Волошин Антон Царенко
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Источник Динамомания
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