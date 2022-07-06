Украина. Премьер лига06 июля 2022, 01:17 | Обновлено 06 июля 2022, 02:02
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Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев
В их числе: Навин Малыш, Максим Дячук, Назар Волошин и Антон Царенко
06 июля 2022, 01:17 | Обновлено 06 июля 2022, 02:02
552
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Четыре футболиста, которые работали с первой командой «Динамо» на сборах в Швейцарии, вернутся в Украину,
В их числе: 18-летние защитники Навин Малыш и Максим Дячук, а также хавбеки Назар Волошин (19 лет) и Антон Царенко (18 лет).
Все они продолжат подготовку к новому сезону в составе команды «Динамо» U-19.
5 июля киевляне сыграли вничью товарищеский матч против швейцарской команды «Янг Бойз» (0:0).
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