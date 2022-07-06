Источник: четверо игроков Динамо отправлены со сборов в Киев

Четыре футболиста, которые работали с первой командой «Динамо» на сборах в Швейцарии, вернутся в Украину,

В их числе: 18-летние защитники Навин Малыш и Максим Дячук, а также хавбеки Назар Волошин (19 лет) и Антон Царенко (18 лет).

Все они продолжат подготовку к новому сезону в составе команды «Динамо» U-19.

5 июля киевляне сыграли вничью товарищеский матч против швейцарской команды «Янг Бойз» (0:0).