ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что Кристоф Галтье назначен главным тренером первой команды.

Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.

В последнее время 55-летний специалист работал с «Ниццой», с которой в прошлом году играл в финале Кубка Франции.

До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.

Ранее ПСЖ сообщил о завершении сотрудничества с Маурисио Почеттино.