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Франция
05 июля 2022, 15:45 | Обновлено 05 июля 2022, 15:48
2614
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера

Кристоф Галтье подписал контракт на два сезона

05 июля 2022, 15:45 | Обновлено 05 июля 2022, 15:48
2614
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ФК ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» сообщил, что Кристоф Галтье назначен главным тренером первой команды.

Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.

В последнее время 55-летний специалист работал с «Ниццой», с которой в прошлом году играл в финале Кубка Франции.

До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.

Ранее ПСЖ сообщил о завершении сотрудничества с Маурисио Почеттино.

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Кристоф Галтье чемпионат Франции по футболу Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник ФК ПСЖ
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