Франция05 июля 2022, 15:45 | Обновлено 05 июля 2022, 15:48
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
Кристоф Галтье подписал контракт на два сезона
05 июля 2022, 15:45 | Обновлено 05 июля 2022, 15:48
2614
0
«Пари Сен-Жермен» сообщил, что Кристоф Галтье назначен главным тренером первой команды.
Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.
В последнее время 55-летний специалист работал с «Ниццой», с которой в прошлом году играл в финале Кубка Франции.
До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.
Ранее ПСЖ сообщил о завершении сотрудничества с Маурисио Почеттино.
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