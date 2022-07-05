ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино

ПСЖ на официальном сайте проинформировал об увольнении наставника Маурисио Почеттино.

Информация об этом появилась еще несколько месяцев назад, но парижский клуб долгое время не мог договориться с тренером о сумме компенсации.

Почеттино работал с ПСЖ с января 2021 года. Успел выиграть чемпионат Франции и Кубок Франции.

Главной проблемой Маурисио Почеттино называли неудачи в Лиге чемпионов. В 2021 году парижане вылетели в полуфинале, а в минувшем сезоне уступили на стадии 1/8 финала.

Ожидается, что новым тренером будет назначен Кристоф Галтье.