ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ уволил тренера Маурисио Почеттино
Клуб договорился с тренером о компенсации
ПСЖ на официальном сайте проинформировал об увольнении наставника Маурисио Почеттино.
Информация об этом появилась еще несколько месяцев назад, но парижский клуб долгое время не мог договориться с тренером о сумме компенсации.
Почеттино работал с ПСЖ с января 2021 года. Успел выиграть чемпионат Франции и Кубок Франции.
Главной проблемой Маурисио Почеттино называли неудачи в Лиге чемпионов. В 2021 году парижане вылетели в полуфинале, а в минувшем сезоне уступили на стадии 1/8 финала.
Ожидается, что новым тренером будет назначен Кристоф Галтье.
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