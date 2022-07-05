Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.

В 1/4 финала в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла восьмой сеяный тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5

В следующем раунде предстоит встреча против олимпийских чемпионок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (Чехия).

Людмила и Алена пробились во второй полуфинал подряд на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос они проиграли лишь будущим чемпионкам в полуфинале.

Отметим, что украинки предыдущий раз играли в парном полуфинале Уимблдона еще в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились за шаг до финала.