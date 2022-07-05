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  4. Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон
05 июля 2022, 17:48 | Обновлено 05 июля 2022, 17:57
1222
2

Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда

Людмила и Алена остановили восьмых сеяных

05 июля 2022, 17:48 | Обновлено 05 июля 2022, 17:57
1222
2
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.

В 1/4 финала в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла восьмой сеяный тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5

В следующем раунде предстоит встреча против олимпийских чемпионок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (Чехия).

Людмила и Алена пробились во второй полуфинал подряд на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос они проиграли лишь будущим чемпионкам в полуфинале.

Отметим, что украинки предыдущий раз играли в парном полуфинале Уимблдона еще в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились за шаг до финала.

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Людмила Киченок Хезер Уотсон Хэрриет Дарт Алена Остапенко Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Браво дівчата, чекаємо вас у фіналі!
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+1
Александр Ад
вдалося подивітися тількі 3 сет.Після 1-4,і 3-5 думав все, амба.Ще і матч-пойнт.але дівчата зібралися і вигралі 4 гейми поспіль!Мо-ло-дці!
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+1
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