Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Людмила и Алена остановили восьмых сеяных
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать в парном разряде Уимблдона.
В 1/4 финала в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии украинка обыграла восьмой сеяный тандем Сюко Аояма / Чан Хао-Чин (Япония / Тайвань).
Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюко Аояма / Чан Хао-Чин – 4:6, 6:1, 7:5
В следующем раунде предстоит встреча против олимпийских чемпионок Барборы Крейчиковой и Катерины Синяковой (Чехия).
Людмила и Алена пробились во второй полуфинал подряд на турнирах Grand Slam. На Ролан Гаррос они проиграли лишь будущим чемпионкам в полуфинале.
Отметим, что украинки предыдущий раз играли в парном полуфинале Уимблдона еще в 2006 году. Тогда Татьяна Перебийнис и Юлиана Федак остановились за шаг до финала.
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