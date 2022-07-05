Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло

19-летний сенегальский легионер киевского «Динамо» Самба Диалло стал настоящим открытием в прошлом сезоне. Скажем откровенно: приход в академию «Динамо» ноунейма из Африки воспринимался скептически. Это было что-то вроде футболистов, которых приводил в киевский клуб Дмитрий Селюк – Каргбо, Бенито и других, уровень которых оказался критически низким.

С Самбой произошло все наоборот. Никто на него особо не надеялся, но он выстрелил. С первых матчей стал одним из лидеров юношеской команды «Динамо». Очень ярко заявил о себе в Юношеской Лиге УЕФА, где забивал «Бенфике», «Барселоне» и разносил «Баварию». Он явно выделялся на фоне сверстников. Талант юного вингера получил подкрепление интересом от ведущих клубов мира во главе с «Баварией» и «Манчестер Сити». Игорь Суркис вынужден был реагировать. Киевляне подписали новый контракт с Самбой на 5 лет, а сам игрок получил достаточно хорошую зарплату.

Но успехи в юношеской команде никак не отразились на перспективах Самбы в коллективе Мирчи Луческу. Несмотря на удачную игру в юношеской Лиге УЕФА, африканец так и не сыграл за первую команду «Динамо» и не поехал на зимние сборы.

Не игрок Луческу

Опытный румынский тренер никогда всерьез не рассчитывал на Диалло. Минувшим летом на позицию Самбы киевляне подписали двух игроков – Дениса Антюха из «Колоса» и Витиньо из «Атлетико Паранаэнсе». При том, что на этой позиции уже действовали два ведущих игрока команды – Беньямин Вербич и Карлос Де Пена. Собственно, столь серьезная конкуренция за место в составе стоила перспектив в первой команде одному из главных талантов Академии Артему Шулянскому. То есть, для Луческу не было смысла брать 5-го игрока на позицию левого полузащитника.

Конечно, современный футбол универсален. Потому каждый футболист должен уметь играть на нескольких позициях. Особенно, если это касается игрока фланга атаки. К примеру, Диалло мог бы попытаться сыграть на правом фланге. Там только Виктор Цыганков при поддержке универсала Александра Караваева. Были надежды на Георгия Цитаишвили, но они пока не сбываются. То есть, при желании Самба смог бы найти свое место в первой команде «Динамо».



Появление Самбы в Киеве – это хорошие отношения владельца «Динамо» Игоря Суркиса и бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева, который теперь стал агентом. Васильев специализируется на африканском рынке. Как видим, «Динамо» после всех историй с африканцами очень осторожно отнеслось к трансферу и сначала подписало только годовой контракт с Самбой.

Луческу – опытный тренер. Со стороны навязывать игроков ему вряд ли удастся. Он сам строит команду под видение футбола. Но когда нет денег на большие трансферы, вынужден обращать внимание на все возможные варианты.

Суть в том, что у Самбы Диалло возникли проблемы с игровой и индивидуальной дисциплиной. Если Игорь Костюк закрывал глаза на определенные вещи в работе с африканцем, это касается, прежде всего, работы в обороне, участия в прессинге, то для первой команды такие вещи недопустимы. Никто не будет позволять Самбе играть в качестве яркого индивидуалиста в свою игру.



Диалло откровенно «понесло» после успеха в молодежной команде «Динамо» и интереса ведущих клубов Европы. Если после приезда в Украину Самба играл с «горящими глазами» и отдавался по полной, то потом он стал недорабатывать. В февральском матче против «Депортиво» от Диалло осеннего образца почти ничего не осталось. Была бы у Игоря Костюка хоть какая-то альтернатива, африканец бы не играл. В таких реалиях уже о первой команде «Динамо» речь не идет. Футболист походил на мотылька, который обжегся сразу после первого своего успеха/денег.

Неопределенность Самбы

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Диалло приехал в Румынию на матч Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга». Но невооруженным глазом видно, что его игровая и физическая форма не в лучшем состоянии. Потом существенной информации об африканце не было.

Первая команда «Динамо» проводила серию благотворительных матчей за границей. Среди игроков, которых использовал Луческу, африканца не было. Самба также не воспользовался правом приостановить контракт согласно нормам УЕФА до конца прошлого сезона и не перешел в другой клуб. Практически вся весна у него «выпала».



Здесь все запутано. Продажа Де Пены, аренды Вербича и Витиньо давали возможность Диалло проявить себя в первой команде «Динамо» на «родной» позиции. У Луческу были большие проблемы с фланговыми игроками. Фактически, их осталось только двое – Цыганков и Антюх. На позиции левого полузащитника выходил даже формальный форвард Ванат. Неужели Самба и его агент не понимали, что такие матчи – это не только имидж игрока, но и витрина для европейских клубов? Михаил Мудрик во время матча против «Боруссии» Менхенгладбах смог произвести очень хорошее впечатление, что привело к интересу со стороны «Байера». Благотворительные матчи проходили в Европе, а само «Динамо» базировалось в Бухаресте. В плане безопасности Самбе ничего не угрожало.

Если уж не хотелось возвращаться в «Динамо», то почему бы не воспользоваться нормами УЕФА и не пойти в аренду на вторую часть сезона? Самба только терял часть зарплаты в «Динамо», которая вряд ли во время войны была полной. Потенциальному клубу не нужно было ничего платить за трансфер футболиста. Была возможность прицениться к игроку бесплатно, а летом уже договариваться о трансфере.

Сейчас «Динамо» готовится к матчам квалификации Лиги чемпионов и старту нового сезона в Швейцарии. Проблема с вингерами никуда не делась: у Виктора Цыганкова сотрудничество с агентством брата Пепа Гвардиолы и год контракта с «Динамо», Витиньо так и не вернулся, Цитаишвили продолжит выступления в Польше. Остается надеяться на вышеупомянутого Цыганкова, Антюха и возвращение Вербича с универсализмом Караваева. Сейчас реально можно бороться за место в составе «Динамо» на флангах полузащиты. Но Диалло снова нет в первой команде «Динамо».



Слово за Васильевым и Суркисом

У Луческу контракт до лета 2024 года. Румынский тренер минимум хочет отработать еще два сезона, несмотря на солидный возраст и войну. Перспективы Самбы у «Динамо» с Мирчей выглядят очень слабыми в ближайшей перспективе. Тренер не видит африканца в своей команде.

Команда U-19 готовится к сезону в Киеве. Понятно, что иностранцу приезжать в страну, где идет война, не очень-то хочется. Киевляне не получили путевку в Юношескую Лигу УЕФА через чемпионат (лидером первой части стал «Рух», которому позволили доиграть пропущенные матчи весной). Потому участие в турнире будет зависеть от прохода квалификации первой командой. Шансы здесь не слишком высоки. Диалло в начале следующего года уже будет 20. В таком возрасте уже можно и нужно проявлять себя во взрослом футболе. Большого смысла сидеть в юношеской команде для него нет.

Нужно понимать, что Самба Диалло – актив, который может принести хорошие деньги. Все зависит от правильных и своевременных решений президента «Динамо» Игоря Суркиса (его клубу принадлежит контракт игрока еще 4 сезона) и агента футболиста Вадима Васильева. Именно эти двое должны определить будущее талантливого футболиста.



Какой смысл Самбе оставаться в «Динамо»? В первой команде в него не верят, а молодежная рискует остаться без главной футбольной витрины. В Украине война и ракетные обстрелы по всей стране. Нужно думать о переходе в новый клуб. У сенегальца такой возраст, что нужно думать о взрослом футболе.

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Самым простым вариантом выхода из ситуации является норма УЕФА о приостановке контракта с «Динамо» и переходе в новый клуб на следующий сезон. Потенциально новый клуб сможет оценить Самбу, тратя деньги только на зарплату, а уже потом принимать решение, вступать ли с «Динамо» в переговоры. Такой вариант рискован для всех сторон. Потенциальный покупатель в случае успеха Самбы потом натолкнется на позицию «Динамо», которое захочет много денег. Если у Диалло ничего не выйдет, то тогда киевляне получают плохую репутацию для своего таланта.

Я считаю, что личные отношения по линии Васильев – Суркис не позволят агенту поступать так, как будет невыгодно клубу. Какое-то решение нужно принимать нужно сейчас. Все мы знаем, что африканцы не могут похвастаться большими успехами в наших грандах. «Динамо» может занести себе в актив разве что Айилу Юссуфа и, возможно, Брауна Идейе. Со всеми остальными возникали проблемы. Диалло сильно изменился не в лучшую сторону после получения первых больших денег в Украине. Проявляет свой своенравный характер, еще не достигнув первой команды. Есть большой риск, что эти проблемы будут только увеличиваться. Есть смысл задуматься о полноценной продаже после удачной Юношеской Лиги УЕФА.

Пока на игрока есть спрос и цена может быть хорошей. В следующем году такого интереса может и не быть. Как вариант, может быть опция по продаже части прав, а определенный процент останется у Суркиса. «Динамо» получит не только живые деньги, но и процент от перепродажи в будущем. Таким образом, Васильев поймет, что с «Динамо» можно иметь дело и будет работать над подписанием новых талантов из Африки, когда позволит ситуация.

Сергей ТИЩЕНКО