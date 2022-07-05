Италия05 июля 2022, 17:25 |
1938
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля
Дивок Ориги продолжит карьеру в Италии
05 июля 2022, 17:25 |
1938
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«Милан» официально сообщил о переходе в клуб форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. Контракт рассчитан на четыре года.
Ориги перешел в «Милан» на правах свободного агента. Его контракт истек 30 июня.
Ориги выступал за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 6 голов и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
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