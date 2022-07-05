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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля
Италия
05 июля 2022, 17:25 |
1938
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля

Дивок Ориги продолжит карьеру в Италии

05 июля 2022, 17:25 |
1938
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал форварда Ливерпуля
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о переходе в клуб форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. Контракт рассчитан на четыре года.

Ориги перешел в «Милан» на правах свободного агента. Его контракт истек 30 июня.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 6 голов и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.

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