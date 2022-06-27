Италия27 июня 2022, 22:46 | Обновлено 27 июня 2022, 22:51
94
0
Милан подпишет форварда Ливерпуля
Дивок Ориги станет игроком чемпионов Италии
27 июня 2022, 22:46 | Обновлено 27 июня 2022, 22:51
94
0
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги в ближайшее время перейдет в «Милан» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, переход Ориги в «Милан» полностью согласован. 27-летний бельгийский форвард подпишет долгосрочный контракт, сегодня вечером он прилетел в Милан для прохождения медосмотра.
Ориги выступал за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 6 голов и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2022, 12:11 2
Клуб Первой лиги может на время войны прекратить существование
Футбол | 27 июня 2022, 09:43 0
Португальский клуб хочет подписать Рейньера
Футбол | 27.06.2022, 12:38
Другие виды | 27.06.2022, 19:19
Футбол | 27.06.2022, 01:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2022, 18:50 1
25.06.2022, 19:48 17
27.06.2022, 00:05 23
25.06.2022, 16:20
26.06.2022, 12:35 2
26.06.2022, 04:38 8
26.06.2022, 10:14 4
26.06.2022, 16:21 3