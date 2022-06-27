Милан подпишет форварда Ливерпуля

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги в ближайшее время перейдет в «Милан» на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, переход Ориги в «Милан» полностью согласован. 27-летний бельгийский форвард подпишет долгосрочный контракт, сегодня вечером он прилетел в Милан для прохождения медосмотра.

Ориги выступал за «Ливерпуль» с лета 2015 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 6 голов и 4 ассиста в 18 матчах во всех турнирах.