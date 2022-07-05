Саша, бай-бай

«Когда клуб возглавляет клоун, все может быть» - так в уже далеком 2015-м году Александр Ярославский, на то время бывший президент и собственник «Металлиста», отреагировал на информацию о том, что в харьковском клубе полгода не платят зарплату. И что «Металлист» превратился с грозы авторитетов на посмешище.

После того, как Александр Ярославский вернулся в «Металлист», причем вернулся по-хитрому, добавив лишь три буквы к имени команды «Металл», которая под его чутким руководством вышла со второй лиги в первую, складывалось ощущение, что в этот раз многострадальный харьковский клуб будет возглавлять не клоун, а отец родной. Александр Владиленович брался за дело фундаментально, основательно, почти что неистово. Красников в обойме, пиар-компания по полной, легионеры с Южной Америки по ранее проторенной дорожке, которая вот-вот грозилась перерасти в автобан, хлынули в украинскую Первопрестольную. И лишь обиженный от бесполезного ожидания Мирон Богданович нервно курил где-то в сторонке…

Даже страшное смертельное ДТП в окрестностях Харькова 10 февраля сего года с участием кортежа Ярославского (а может, и лично самого босса «Металлиста»), когда был сбит насмерть 50-летний мужчина, не поколебли коллективное сознание в том, что Ярославский и дальше будет безболезненно рулить харьковским клубом, дабы вывести его на качественно новый уровень. Даже вынужденная миграция олигарха в Лондон, попахивающая очевидным побегом, не мешала ни нашему коллективному сознанию, ни тем более самому Александру Владиленовичу верить в то, что данные сложности – лишь временные, и впереди все «замнется», все будет хорошо. И для самого бизнесмена, и для главного клуба Слобожанщины.

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Но дальше была война. Объективно, что практически все легионеры «Металлиста» отбыли по месту своей прописки. Обожаемый Ярославским Харьков оказался в эпицентре настоящего ада. Тогда, в конце февраля – в марте, футбол резко отошел на второй план. И почти как-то сразу забылось в том же «коллективном сознании» о возможной вине Ярославского в смертельном ДТП. Потому что теперь, извините за кощунство, смерть стала обыденностью. От собственника клуба, ставшего лицом города, ждали иных действий – антивоенных в первую очередь.

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Ждать не пришлось долго. Первого марта Ярославский на своей официальной странице в Фейсбук клятвенно пообещал «восстановить» Харьков. Далее он отрапортовал, что его структуры выделили на помощь городским больницам 25 млн гривен. Еще дальше – анонсировал о продаже своей яхты «Кайзер» за 50 млн евро – деньги должны были пойти в бюджет Харькова. Дальше – принадлежащий 62-летнему бизнесмену банк «Кредит Днипро» финансировал эвакуационные мероприятия, а его клуб оказывал гуманитарную помощь харьковчанам. Сразу же потом – пообещал со своими крутыми друзьями собрать на восстановление Харькова один млрд долларов. Последнее сообщение на его странице – от 27 марта, где была информация о том, что вторая партия машин скорой помощи «от Ярославского» прибыла в первую столицу Украины.

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С тех пор – гробовая тишина. Более того, упорно поползли слухи не только о том, что Ярославский охладел к «Металлисту», но и о том, что он помогает стране-агрессору.

По информации издания «Украинская правда», Ярославский продолжает тесно общаться с российским олигархом Абрамовичем, близко связанным с диктатором путиным. По информации «УП», Ярославский приобрел у Абрамовича одно из самых крупных украинских горнодобывающих предприятий - «Сухую балку». Однако это предприятие в условиях войны продолжало отгружать нашу руду транзитом через Беларусь в россию. То есть, Ярославский лишь формально стал собственником актива Абрамовича, а на самом деле – просто ширмой, за которой его российский друг продолжил разворовывать украинские недра.

И да: во всех тех мартовских заявлениях Ярославского в Фейсбуке, не было и слова о рашистской агрессии, о поддержке Украины, об осуждении россии и путина. Только лишь о том, что «помогу родному городу».

В итоге он «напомогал» на 3,3 млн долларов. Это по информации издания «Форбс». Для человека, состояние которого оценивается почти в один миллиард долларов такая сумма – ничтожно мала, уж извините за мою прямоту. Получается, что вся помощь Ярославского родному Харькову в условиях войны – цена за среднего качества футбольного легионера. Недорого…

А свою яхту, похоже, Ярославский до сих пор так и не продал. И, как было сказано выше, с 27 марта не было вообще никакой информации о его помощи Харькову.

Точнее, была одна. Но не о помощи, а наоборот. По словам одного из наших волонтеров, на собственника «Металлиста» выходили с просьбой выделить средства на закупку «Байрактаров», но в качестве ответа «были посланы как можно дальше». Честно говоря, не верить этому у меня нет ни малейших оснований.

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Теперь обратная сторона медали – «Металлист». С началом военных действий клуб для Ярославского отошел на второй план. И это тоже объективно – не до футбола было. Но потом, с течением времени, стало понятно, что клуб для олигарха отошел не на второй, а примерно на 22-й план.

ФК Металлист Харьков

Где-то до средины мая о футбольной «стороне» Ярославского не было ни слуху, ни духу. Затем появилась инфа, что, дескать, лондонский сиделец к своему детищу охладел. И всеми делами клуба занимается вице-президент Красников.

Вместо своего босса ответил Красников. Дескать, Ярославский не охладел, но правда, за все в клубе отвечаю я. И – чуть позже: Ярославский продолжает вкладывать свои деньги в «Металлист». Точнее, вот так: «Ярославский заверил, что с финансированием все будет нормально».

Но в итоге оказалось, что либо не заверил, либо не нормально. Буквально на днях появилось сообщение, что Красников и Кучер (наставник «Металлиста») могут податься на работу в «Днепр-1». И не только сами, но и прихватить футболистов харьковской команды в числе десяти человек, которых «днепряне» возьмут в аренду.

Данная новость вряд ли похожа на «вброс» или сознательное намерение ее инициаторов получить лучшие условия – выбить деньги или должность. Скорее, это жест отчаяния Красникова, который понял, что «Металлист» - все.

Ну, «чуйка» у Евгения Алексеевича всегда работала дай Бог каждому. Наверняка сработала и теперь. А тут и соответствующий уровню притязаний и амбиций проект подвернулся. Тем более, что в свое время Красников уже уходил «пересидеть» смуту к «днепрянам». Скорее всего, уйдет и сейчас. Главное – вовремя предвидеть…

Но лично к Красникову у меня вопросов нет. У меня остаются вопросы к Ярославскому. Если человек, возглавляющий «Металлист» в 2015-м, почти довел клуб до ручки, назывался «клоуном», то как назвать человека, возглавляющего харьковский клуб в 2022-м, который и клуб довел почти до ручки, да и родную страну продал за 30 сребреников?

И, не дожидаясь ответа, точнее, считая данный вопрос риторическим, хочу от своего имени – украинского болельщика и гражданина, - перефразировать нашего героя и сказать ему следующее: «Саша, бай-бай». Плохо, что вы, господин Ярославский, оказались колаборантом. Но хорошо, что тайное стало явным.

После войны «Металлист» все равно будет жить. Под честным именем. И украинским флагом.