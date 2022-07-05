Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу
Лига чемпионов
05 июля 2022, 23:30 | Обновлено 06 июля 2022, 00:14
985
0

Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу

Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков

05 июля 2022, 23:30 | Обновлено 06 июля 2022, 00:14
985
0
Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу
УЕФА

5 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.

Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков.

Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли весь матч за армянский «Пюник» против ЧФР Клуж из Румынии (0:0). Вакуленко получил желтую карточку на 62-й минуте за подножку.

Защитник Игорь Пластун, отыграв все 90 минут, помог болгарскому «Лудогорцу» победить Сутьеску из Черногории (2:0).

Наконец, за польский «Лех» на ноль сыграл украинский голкипер Артур Рудько в победном матче против «Карабаха» из Азербайджана (1:0). Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили, арендованный у «Динамо», остался в резерве у хозяев поля.

Ответные поединки состоятся через неделю.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Первые матчи, 5 июля

  • Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0
  • Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) – 3:2
  • Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 2:0
  • Лех (Польша) – Карабах (Азербайждан) – 1:0
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
  • Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) – 1:1
  • Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) – 3:0
  • Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0
     
По теме:
Зриньски – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пюник – ЧФР Клуж. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лех – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Пюник ЧФР Клуж Мальме Викингур Лудогорец Сутьеска Лех Познань Карабах Агдам Нью-Сейнтс Линфилд Балкани Сува-Река Жальгирис Вильнюс Шэмрок Роверс Хибернианс Мальта Шкупи Линкольн Ред Импс Антон Братков Сергей Вакуленко Игорь Пластун Артур Рудько Георгий Цитаишвили
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
Война | 05 июля 2022, 16:45 0
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре

Сегодня было много сбитых ракет

ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо
Футбол | 05 июля 2022, 18:09 0
ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо
ВИДЕО. Ракицкий близок к Шахтеру, Днепр-1 в Словении, ставим на Динамо

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Теннис | 05.07.2022, 17:48
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Уимблдон. Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного разряда
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Футбол | 05.07.2022, 12:55
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
Самба киевского мотылька. Почему Динамо нужно продать Диалло
ФОТО. Совсем дура? Украинская биатлонистка красуется в форме сборной россии
Биатлон | 05.07.2022, 09:16
ФОТО. Совсем дура? Украинская биатлонистка красуется в форме сборной россии
ФОТО. Совсем дура? Украинская биатлонистка красуется в форме сборной россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
Павелко рассказал, в каких регионах начнется сезон УПЛ
04.07.2022, 20:23 3
Футбол
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями
04.07.2022, 13:58
Баскетбол
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме я провел три лучших года своей жизни»
Майк ТАЙСОН: «В тюрьме я провел три лучших года своей жизни»
05.07.2022, 04:55 1
Бокс
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
Джокович совершил мощный камбэк в 1/4 финала Уимблдона
05.07.2022, 19:22
Теннис
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
Ракицкий определится с новым клубом к середине июля
04.07.2022, 16:05
Футбол
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 7
Баскетбол
Шахтер может подать в суд на ФИФА
Шахтер может подать в суд на ФИФА
05.07.2022, 10:17 18
Футбол
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
Источник: Кучера представят тренером Днепра-1, Металлист ищет наставника
04.07.2022, 11:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем