Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу

5 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.

Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков.

Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли весь матч за армянский «Пюник» против ЧФР Клуж из Румынии (0:0). Вакуленко получил желтую карточку на 62-й минуте за подножку.

Защитник Игорь Пластун, отыграв все 90 минут, помог болгарскому «Лудогорцу» победить Сутьеску из Черногории (2:0).

Наконец, за польский «Лех» на ноль сыграл украинский голкипер Артур Рудько в победном матче против «Карабаха» из Азербайджана (1:0). Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили, арендованный у «Динамо», остался в резерве у хозяев поля.

Ответные поединки состоятся через неделю.

Лига чемпионов 2022/23

1-й раунд квалификации Q1

Первые матчи, 5 июля