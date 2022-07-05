Квалификация Лиги чемпионов. Рудько отстоял на ноль, Пластун одержал победу
Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков
5 июля состоялись матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ниже приведены их результаты.
Несколько украинцев сыграли за свои клубы на старте нового сезона еврокубков.
Украинцы Сергей Вакуленко и Антон Братков сыграли весь матч за армянский «Пюник» против ЧФР Клуж из Румынии (0:0). Вакуленко получил желтую карточку на 62-й минуте за подножку.
Защитник Игорь Пластун, отыграв все 90 минут, помог болгарскому «Лудогорцу» победить Сутьеску из Черногории (2:0).
Наконец, за польский «Лех» на ноль сыграл украинский голкипер Артур Рудько в победном матче против «Карабаха» из Азербайджана (1:0). Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили, арендованный у «Динамо», остался в резерве у хозяев поля.
Ответные поединки состоятся через неделю.
Лига чемпионов 2022/23
1-й раунд квалификации Q1
Первые матчи, 5 июля
- Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния) – 0:0
- Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) – 3:2
- Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 2:0
- Лех (Польша) – Карабах (Азербайждан) – 1:0
- Нью-Сейнтс (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
- Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) – 1:1
- Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) – 3:0
- Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0
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