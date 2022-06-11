У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 10 июня.

1. ВИДЕО. Два футболиста уехали. Тренировка сборной Украины в Лодзи

11 июня в 16:00 сине-желтые проведут матч 3-го тура Лиги наций с Арменией

2A. Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»

Пресс-конференция наставника сборной Украины накануне матча с Арменией

2B. Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций

Игрок сообщил, что сезон для него закончен

3. Пятов анонсировал завершение карьеры в сборной Украины

Украинский вратарь сыграет 102-й матч в составе национальной команды

4. Лига наций. Мбаппе спас ничью для Франции, Пашалич принес победу Хорватии

10 июня состоялись очередные матчи третьего тура Лиги наций

5A. Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины

Инсайд Игоря Бурбаса

5B. Из-за ЧМ-2022. Групповой этап ЛЧ начнется и завершится раньше обычного

УЕФА нужно будет ускориться

6A. Забарный заинтересовал четвертую команду АПЛ

«Тоттенхэм» может летом подписать украинского защитника

6B. Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер

Германия привлекает вингера «Шахтера» значительно больше, чем Италия

7. ПСЖ договорился с Зиданом. Он станет самым высокооплачиваемым в мире

Французский специалист близок к назначению

8. 41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали

Невероятная история из четвертого дивизиона чемпионата ЮАР

9. Дюбуа и Брайан чудом выходят на бой за титул. Победитель будет среди элиты

И сможет претендовать на Усика или Джошуа

10A. Как Шахтер может остаться сильным, потеряв всех легионеров

Попытка сыграть в Football Manager от Алексея Сливченко

10B. Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?

Обозреватель Sport.ua размышляет над дальнейшей судьбой наставника сине-желтых