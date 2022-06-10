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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Лига наций
10 июня 2022, 17:42 | Обновлено 10 июня 2022, 18:10
2882
1

Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»

Пресс-конференция наставника сборной Украины накануне матча с Арменией

10 июня 2022, 17:42 | Обновлено 10 июня 2022, 18:10
2882
1
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции в преддверии поединка с Арменией в Лиге наций.

– Играть в Лодзе было моим пожеланием. Руководство спросило меня, в каком городе я хочу играть. Я предложил играть в Лодзе. Здесь много наших украинцев работает. Больше 6000. Поэтому я и сказал, что лучше играть в Лодзе.

– 10 лет назад Украина провела совместно с Польшей Евро-2012. Какие лично у вас воспоминания об этом турнире?
– Я был на одной игре со шведами. Была гордость за наших. Помню эту игру. Больше я не ходил на эти игры.

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– Будут ли готовы игроки, которые пропустили матч с Ирландией, сыграть завтра?
– Тарас Степаненко уже уехал, я его домой отпустил. Бущан уже поехал домой. Соболь сегодня только приступает к тренировкам после простуды. И заболел Сирота, тоже простуда. А все кто здоровы – увидим на тренировке сейчас, кто как готов на завтрашнюю игру.

– Что лично вы помните о чемпионате мира 2019 года U-20, в котором Украина победила?
– Это прошлое. Я страницу переворачиваю и живу дальше.

Матч Украина – Армения состоится 11 июня. Начало в 16:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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inspekcha85
Только попробуйте армян не урыть,сегодня этот поступок вам  не спустят...сколько хачей сейчас подлизывают росиии?!-2 было бы нормально и вполне по силам
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