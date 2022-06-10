Лига наций10 июня 2022, 17:21 | Обновлено 10 июня 2022, 17:56
1494
3
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Армения
Поединок состоится в субботу, 11 июня
10 июня 2022, 17:21 | Обновлено 10 июня 2022, 17:56
1494
3
В субботу, 11 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Украины и Армении.
Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Украина – Армения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
В прямом эфире поединок будет транслировать телеканалах «Футбол 1» и «Индиго TV».
- Все самые яркие моменты матча Украина – Армения доступны в режиме Live в нашем Telegram
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Армения.
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Україна - хай щастить!
На Індіго ТВ буде трансляція ???
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