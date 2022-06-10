Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Армения
Лига наций
10 июня 2022, 17:21 | Обновлено 10 июня 2022, 17:56
1494
3

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Армения

Поединок состоится в субботу, 11 июня

10 июня 2022, 17:21 | Обновлено 10 июня 2022, 17:56
1494
3
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Армения
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 11 июня, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Украины и Армении.

Поединок состоится в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Украина – Армения. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканалах «Футбол 1» и «Индиго TV».

  • Все самые яркие моменты матча Украина – Армения доступны в режиме Live в нашем Telegram

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Армения.

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Бущан уже поехал домой, Сирота заболел»
Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций
Алексей БЕЛИК: «У сборной Украины есть молодежь, которая заменит лидеров»
где смотреть Лига наций сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Украина - Армения
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Футбол | 09 июня 2022, 18:18 4
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт
Манчестер Сити готов предложить Зинченко новый контракт

При этом сам хавбек рассматривает возможность ухода

41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
Футбол | 10 июня 2022, 10:43 5
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали

Невероятная история из четвертого дивизиона чемпионата ЮАР

ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
Футбол | 10.06.2022, 09:08
ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Артур Рудько – игрок Леха
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Другие виды | 09.06.2022, 20:03
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Левченко жестко ответила на открытое письмо Ласицкене главе МОК
Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Футбол | 10.06.2022, 11:37
Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Динамо U-16 победило на турнире в Испании, героем стал сын Суркиса
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SergRV
Україна - хай щастить!
Ответить
0
Пилипець. Активний відпочинок
На Індіго ТВ буде трансляція ???
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
РЕБРОВ: «Возможно, венгры хотели отобрать Закарпатье, использовав войну»
09.06.2022, 20:25 9
Война
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
Тренер Украины U-19: «Такого еще не было. Судьбу Евро решили три карточки»
08.06.2022, 18:29 1
Футбол
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
Жена Boombl4 выложила видео, где он употребляет белый порошок
09.06.2022, 09:28 4
Киберспорт
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
Камбэк без турнирного значения. Украина U-21 сыграла вничью с Францией
09.06.2022, 21:35 7
Футбол
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
ВИДЕО 18+. Теннисист из Казахстана обматерил все на свете в матче с Марреем
09.06.2022, 17:45 7
Теннис
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
Усик оценил возможный бой Фьюри - Джошуа
08.06.2022, 18:11
Бокс
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
10.06.2022, 09:56 16
Футбол
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
ВИДЕО. Курьезный гол. Цыганков открыл счет, пробив штрафной от линии аута!
08.06.2022, 22:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем