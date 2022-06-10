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Лига чемпионов
10 июня 2022, 14:45 |
2120
0

Из-за ЧМ-2022. Групповой этап ЛЧ начнется и завершится раньше обычного

УЕФА нужно будет ускориться

10 июня 2022, 14:45 |
2120
0
Из-за ЧМ-2022. Групповой этап ЛЧ начнется и завершится раньше обычного
Getty Images/Global Images Ukraine

Групповой этап Лиги чемпионов 2022/23 начнется чуть раньше обычного - 6 сентября. Обычно турнир стартует в середине месяца.

Кроме того, завершится групповой раунд на месяц раньше обычного - 2 ноября. Это связано с чемпионатом мира в Катаре, который пройдет в конце года.

Из-за ЧМ-2022 календарь как внутренних чемпионатов, так и еврокубков будет более напряженным.

В группе ЛЧ должен стартовать «Шахтер», а «Динамо» будет играть в квалификации.

Групповой этап

1-й тур: 6-7 сентября

2-й тур: 13-14 сентября

3-й тур: 4-5 октября

4-й тур: 11-12 октября

5-й тур: 25-26 октября

6-й тур: 1-2 ноября

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Источник УЕФА
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