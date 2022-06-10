Лига наций10 июня 2022, 23:49 | Обновлено 11 июня 2022, 00:51
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Лига наций. Мбаппе спас ничью для Франции, Пашалич принес победу Хорватии
10 июня состоялись очередные матчи третьего тура Лиги наций
10 июня 2022, 23:49 | Обновлено 11 июня 2022, 00:51
323
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10 июня прошли матчи третьего тура Лиги наций.
Вечером состоялись два поединка в Лиге A: Австрия – Франция (1:1), Дания – Хорватия (0:1).
Килиан Мбаппе спас ничью для Франции, забив гол гол на 83-й минуте.
Марио Пашалич принес первую победу в турнире Хорватии.
Турнирное положение в группе A1: Дания (6), Австрия, Хорватия (по 4), Франция (2).
Лига наций
- 21:45. Австрия – Франция – 1:1
Голы: Вайман, 37 – Мбаппе, 83.
- 21:45. Дания – Хорватия – 0:1
Гол: Пашалич, 69.
Лига наций B
- 21:45. Албания – Израиль – 1:2
Лига наций C
- 19:00. Азербайджан – Словакия – 0:1
- 21:45. Беларусь – Казахстан – 1:1
Лига наций D
- 19:00. Молдова – Латвия – 2:4
- 21:45. Андорра – Лихтенштейн – 2:1
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