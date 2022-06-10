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  4. Лига наций. Мбаппе спас ничью для Франции, Пашалич принес победу Хорватии
Лига наций
Дания
10.06.2022, FT 0 : 1
Хорватия
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Лига наций
10 июня 2022, 23:49 | Обновлено 11 июня 2022, 00:51
323
1

Лига наций. Мбаппе спас ничью для Франции, Пашалич принес победу Хорватии

10 июня состоялись очередные матчи третьего тура Лиги наций

10 июня 2022, 23:49 | Обновлено 11 июня 2022, 00:51
323
1
Лига наций. Мбаппе спас ничью для Франции, Пашалич принес победу Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июня прошли матчи третьего тура Лиги наций.

Вечером состоялись два поединка в Лиге A: Австрия – Франция (1:1), Дания – Хорватия (0:1).

Килиан Мбаппе спас ничью для Франции, забив гол гол на 83-й минуте.

Марио Пашалич принес первую победу в турнире Хорватии.

Турнирное положение в группе A1: Дания (6), Австрия, Хорватия (по 4), Франция (2).

Лига наций

  • 21:45. Австрия – Франция – 1:1

Голы: Вайман, 37 – Мбаппе, 83.

  • 21:45. Дания – Хорватия – 0:1

Гол: Пашалич, 69.

Лига наций B

  • 21:45. Албания – Израиль – 1:2

Лига наций C

  • 19:00. Азербайджан – Словакия – 0:1
  • 21:45. Беларусь – Казахстан – 1:1

Лига наций D

  • 19:00. Молдова – Латвия – 2:4
  • 21:45. Андорра – Лихтенштейн – 2:1

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Источник Sport.ua
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