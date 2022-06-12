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Лига наций
Андорра
10.06.2022, FT 2 : 1
Лихтенштейн
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Лига наций
12 июня 2022, 06:10 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
1289
0

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте матча Андорра – Лихтенштейн

12 июня 2022, 06:10 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
1289
0
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Twitter

Невероятный гол со своей половины поля был забит в Лиге наций.

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте игры.

Фантастическое взятие ворот зафиксировано в матче 3-го тура Лиги наций D.

Лига наций D. 3-й тур. Андорра – Лихтенштейн – 2:1

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций

 

 

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ливио Майер (Лихтенштейн).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Рубио (Андорра).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорди Алаез (Андорра).
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Источник Sport.ua
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