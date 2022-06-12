Лига наций
10.06.2022, FT 2 : 1
Лига наций12 июня 2022, 06:10 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
1289
0
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте матча Андорра – Лихтенштейн
12 июня 2022, 06:10 | Обновлено 12 июня 2022, 06:37
1289
0
Невероятный гол со своей половины поля был забит в Лиге наций.
Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте игры.
Фантастическое взятие ворот зафиксировано в матче 3-го тура Лиги наций D.
Лига наций D. 3-й тур. Андорра – Лихтенштейн – 2:1
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ливио Майер (Лихтенштейн).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Хесус Рубио (Андорра).
78’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорди Алаез (Андорра).
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