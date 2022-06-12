Невероятный гол со своей половины поля был забит в Лиге наций.

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте игры.

Фантастическое взятие ворот зафиксировано в матче 3-го тура Лиги наций D.

Лига наций D. 3-й тур. Андорра – Лихтенштейн – 2:1

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций