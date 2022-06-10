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10 июня 2022, 10:43 |
1904
2

41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали

Невероятная история из четвертого дивизиона чемпионата ЮАР

10 июня 2022, 10:43 |
1904
2
41 автогол в матче. Клуб из ЮАР пожизненно дисквалифицировали
Getty Images/Global Images Ukraine

Неординарная история приключилась в четвертом дивизионе чемпионата ЮАР по футболу. Пожизненную дисквалификацию получили сразу четыре футбольных клуба.

В концовке сезона за чемпионство боролись две команды: «Матияси» и «Шивулани Денжерес Тайгерс». Судьбу титула могла решить разница забитых и пропущенных голов.

Последний тур превратился в фарс. «Тайгерс» обыграли «Котоко Хэппи Бойз» со счетом 33:1. А «Матияси» одержали победу над «Нсами Майти Бердс» со счетом 59:1. В этом матче был забит 41 автогол.

Федерация футбола ЮАР провела расследование данного инцидента. По его итогам все четыре клуба-участника «странных» матчей получили пожизненные дисквалификации.

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Источник BBC
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