Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, что из-за травмы не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций против Армении и Ирландии.

«К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый тяжелый сезон в моей жизни».

«И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее», - сказал Степаненко.