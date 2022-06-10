Чемпионат мира10 июня 2022, 17:03 |
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Без Степаненко. Тарас пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций
Игрок сообщил, что сезон для него закончен
10 июня 2022, 17:03 |
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Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, что из-за травмы не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций против Армении и Ирландии.
«К сожалению, я не смогу помочь сборной в матчах с Арменией и Ирландией. Поэтому для меня этот сезон завершен. Ментально – самый тяжелый сезон в моей жизни».
«И это очень тяжелый опыт, который позволяет сделать выводы и быть сильнее», - сказал Степаненко.
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