Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, не имея убедительной игры по ходу турнира. Тогдашний наставник команды Андрей Шевченко после турнира по разным причинам не получил новый контракт от УАФ и неожиданно покинул команду после трех ничьих на старте отбора на ЧМ-2022.

Александр Петраков не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира. Украинцы имели теоретические шансы бороться с Францией за прямую путевку в группе отбора, а в стыковых матчах, пройдя Шотландию, уступили Уэльсу. Матчи против Шотландии и Уэльса прошли при существенном преимуществе команды Петракова и оставили приятное впечатление по игре. Болельщики и эксперты пишут о качестве игры, а результат придет потом. Если смотреть на это таким образом, то Петракова, безусловно, нужно оставлять у руля сборной Украины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако в футболе, согласитесь, все же самое главное - результат. Валерий Лобановский говорил, что результат на табло остается, а игра забывается. И именно результат определяет работу главного тренера. И с Мэтром трудно не согласиться.

***

При всем уважении к Шотландии и Уэльсу, гостевых матчах, проблемах, связанных с войной в Украине, оба соперника выглядели проходимыми для Украины. Они по манере игры очень схожи. Было время на подготовку и отдых к обоим матчам. Это не Франция 2013-го или Германия 2001-го года.

Невыход на чемпионат мира не является катастрофой для Украины. Мы на ЧМ играли только раз, имея тренера Блохина и отборочную группу без грандов. Все остальные квалификации завершались проигранными стыками или даже третьим местом, как было у Андрея Шевченко в отборе на ЧМ-2018. После этого Андрея Николаевича никто не выгонял из команды, как и Фоменко после поражения от Франции или Сабо после проигранного стыка Хорватии. Свою работу потерял только Алексей Михайличенко, сборная которого проиграла грекам.

Какие могут быть претензии к Петракову? Сборная проиграла только в его девятом матче. При этом играла против действующего чемпиона мира и четырех участников последнего Евро (Финляндия, Шотландия, Уэльс и товарняк с Чехией). Да, мы пропускали почти в каждом матче (исключение только Босния в гостях). Умения сыграть на ноль не хватает. Это, возможно, где-то и не позволило нам поехать в Катар.

На мой взгляд, главная претензия к Петракову – прогнозируемость игры команды. Мы перестали удивлять соперника и стали очень предсказуемыми. Все было очень похоже в первых матчах против Казахстана и Финляндии, и в последних – против Уэльса и Шотландии. Сборная делает ставку на быстрый гол. Затем заставляет соперника раскрываться. Происходят определенные спады, а к концу матча нам не хватает сил.

Всем известно, что второй матч в «спарках» мы всегда играем слабее первого. После Шотландии игрокам трудно восстановиться не столько физически, сколько эмоционально. Но при этом Петраков поставил на Уэльс тот же состав, что и на Шотландию. Конечно, после матча очень легко быть умным, но, кажется, было бы больше пользы, если бы Петраков не только изменил состав, но и тактику на Уэльс. Кадровый потенциал позволяет сборной быть более гибкой.

***

Многие скажут, что автогол Ярмоленко в матче против валлийцев – случайность и несчастный случай. Это действительно выглядит так. Но мы все знаем, что игра головой – не лучшее умение Андрея. Бывший тренер «Динамо» Семин на этом акцентировал внимание. Кому-то пришло в голову поставить капитана сборной первым за стенкой… Наверное, Ярмоленко там вообще не должно быть, потому что он был бы полезен для потенциальной контратаки вместе с Цыганковым. При защите ворот был бы полезен Яремчук, отлично действующий в силовой борьбе. Из таких мелочей и состоит результат.

Не было разницы, с каким счетом проигрывать Уэльсу – 0:1, 0:2 или 0:3. Количество голов значения не имело. Почему сборная не перешла на игру в два форварда на последние 10-15 минут? Выходит, что у тренерского штаба просто не было плана Б. Итальянские команды три-четыре раза за матч меняют тактическую схему. А мы доигрывали игру при той же тактической схеме, что и начинали.

Петраков в юношеских сборных в центре атаки использовал Попова в качестве силового форварда. Почему он не сделал этого с Уэльсом? Почему не попал в заявку Сикан? Еще можно упомянуть о Гармаше и Беседине, которые оказались не нужны после сбора команды в Словении.

Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Украины есть неплохой выбор игроков. Можно моделировать разные ситуации. Луческу хорошо использовал Шапаренко в качестве джокера для усиления игры. Частично это происходит в национальной команде. Но выпускать Мудрика, когда нужно отыгрываться – это полный трэш. Все знают, что вингер «Шахтера» зависим от пространства и при позиционной атаке против силовых соперников от него больше проблем (из-за потерь), чем пользы. Другими словами, я вижу работу Петракова (игроки мотивированы, уверены в себе), но не вижу работы его штаба. В тактическом плане и построении игры большие вопросы не только Александру Васильевичу, но и ассистентам главного тренера.

***

Следует ли менять Петракова после проигранной квалификации? 50 на 50. Тренер несет ответственность за результат. Но мы должны понимать, что у нас соперником была Франция. Шансов опередить действующих чемпионов мира в борьбе за первое место было мало. Мы проиграли стыки. Итак, можно увольнять? Пожалуй, да, но увольнять при одном условии – его место должен занять тренер более высокой квалификации.

А с этим проблемы. Иностранец сегодня к нам не приедет. Отбрасываем этот вариант сразу. Ребров или Вернидуб? Легенда «Динамо» был главным кандидатом на должность после ухода Шевченко, но не смог расторгнуть контракт с «Аль-Айном». По сообщениям СМИ, он близок к продлению соглашения с чемпионом ОАЭ еще на год.

Не секрет, что Ребров на Ближнем Востоке получает солидные деньги. Говорят, что около четырех миллионов евро в год. Нужно говорить, что зарплата Петракова в сборной Украины в десятки раз меньше? Опять же, по неофициальной информации, Петраков получает 120 тысяч долларов в год. Есть ли целесообразность в УАФ сейчас идти на приглашение Реброва, когда на улице война и до отбора на Евро еще почти год? Ответ здесь очевиден.

Возникают также другие кандидаты – Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник. Это больше клубные тренеры. Если верить СМИ, то они трудоустраиваются в новых командах этим летом. Значит, их никто всерьез не рассматривает на уровне национальной команды.

Вернидуб совершил чудо, когда вывел «Шериф» в ЛЧ и обыграл «Шахтер» с «Реалом». Вернидуб не имеет опыта работы на уровне сборных. Ему нужно время для адаптации и притирки к работе со сборной. Вряд ли сборная Украины с приходом Вернидуба изменится. Вернидуб – достойный и принципиальный человек, но, как мне кажется, поднять уровень национальной команды он вряд ли сможет.

Скрипник показывал великолепный футбол с «Зарей». Это тренер развития и прогресса. Он умеет сделать хорошую «раздевалку», чтобы игроки могли показывать свои лучшие качества. Ему не хватает пиара и агентского лобби. Поэтому пока работает только на таком уровне. В отличие от Петракова, бывший тренер «Зари» тоже никогда не работал на уровне сборных. Здесь есть свои риски и необходимо время.

***

Вполне возможно, что следующим тренером сборной Украины после Александра Петракова будет... Руслан Ротань. Конечно, не сейчас, а через несколько лет. Ротань провалил первый отбор в молодежке, но сейчас его команда выглядит неплохо. Сборная Украины сыграла яркий матч с Францией (3:3), после чего заняла второе место в квалификации и сыграет с плей-офф отбора на Евро-2023. А мы не были на молодежном Евро с 2011, когда главными звездами команды у нас являлись Ярмоленко и Коноплянка. Так что Ротаня, если он даст результат с «молодежкой», нельзя сбрасывать со счетов.

А прямо сейчас нужно верить в Александра Петракова. Он такой, какой он есть. Иногда его увлекают эмоции, иногда он хочет быть остроумным, но выходит не очень… Однако нужно отметить, что он свою работу делает честно и отдается на полную.

Из ключевых футболистов сборной только Ярмоленко и Степаненко пересекли рубеж в 30 лет. Сейчас перед сборной Украины стоит задача вернуться в дивизион А Лиги наций. Группа у нас позволяет надеяться на первое место. По окончании отбора в Лиге наций завершается и контракт Петракова с национальной командой.

Если не будет первого места, то новое соглашение в начале года тренер, скорее всего, не получит. Очевидно, от результата и будет зависеть, кто будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата Европы-2024.

Сергей ТИЩЕНКО