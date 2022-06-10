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  4. Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Чемпионат мира
10 июня 2022, 10:06 |
2060
17

Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?

Обозреватель Sport.ua размышляет над дальнейшей судьбой наставника «сине-желтых»

10 июня 2022, 10:06 |
2060
17
Нужно ли отправлять Петракова в отставку после невыхода на чемпионат мира?
Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, не имея убедительной игры по ходу турнира. Тогдашний наставник команды Андрей Шевченко после турнира по разным причинам не получил новый контракт от УАФ и неожиданно покинул команду после трех ничьих на старте отбора на ЧМ-2022.

Александр Петраков не смог вывести сборную Украины на чемпионат мира. Украинцы имели теоретические шансы бороться с Францией за прямую путевку в группе отбора, а в стыковых матчах, пройдя Шотландию, уступили Уэльсу. Матчи против Шотландии и Уэльса прошли при существенном преимуществе команды Петракова и оставили приятное впечатление по игре. Болельщики и эксперты пишут о качестве игры, а результат придет потом. Если смотреть на это таким образом, то Петракова, безусловно, нужно оставлять у руля сборной Украины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако в футболе, согласитесь, все же самое главное - результат. Валерий Лобановский говорил, что результат на табло остается, а игра забывается. И именно результат определяет работу главного тренера. И с Мэтром трудно не согласиться.

***

При всем уважении к Шотландии и Уэльсу, гостевых матчах, проблемах, связанных с войной в Украине, оба соперника выглядели проходимыми для Украины. Они по манере игры очень схожи. Было время на подготовку и отдых к обоим матчам. Это не Франция 2013-го или Германия 2001-го года.

Невыход на чемпионат мира не является катастрофой для Украины. Мы на ЧМ играли только раз, имея тренера Блохина и отборочную группу без грандов. Все остальные квалификации завершались проигранными стыками или даже третьим местом, как было у Андрея Шевченко в отборе на ЧМ-2018. После этого Андрея Николаевича никто не выгонял из команды, как и Фоменко после поражения от Франции или Сабо после проигранного стыка Хорватии. Свою работу потерял только Алексей Михайличенко, сборная которого проиграла грекам.

Какие могут быть претензии к Петракову? Сборная проиграла только в его девятом матче. При этом играла против действующего чемпиона мира и четырех участников последнего Евро (Финляндия, Шотландия, Уэльс и товарняк с Чехией). Да, мы пропускали почти в каждом матче (исключение только Босния в гостях). Умения сыграть на ноль не хватает. Это, возможно, где-то и не позволило нам поехать в Катар.

На мой взгляд, главная претензия к Петракову – прогнозируемость игры команды. Мы перестали удивлять соперника и стали очень предсказуемыми. Все было очень похоже в первых матчах против Казахстана и Финляндии, и в последних – против Уэльса и Шотландии. Сборная делает ставку на быстрый гол. Затем заставляет соперника раскрываться. Происходят определенные спады, а к концу матча нам не хватает сил.

Всем известно, что второй матч в «спарках» мы всегда играем слабее первого. После Шотландии игрокам трудно восстановиться не столько физически, сколько эмоционально. Но при этом Петраков поставил на Уэльс тот же состав, что и на Шотландию. Конечно, после матча очень легко быть умным, но, кажется, было бы больше пользы, если бы Петраков не только изменил состав, но и тактику на Уэльс. Кадровый потенциал позволяет сборной быть более гибкой.

***

Многие скажут, что автогол Ярмоленко в матче против валлийцев – случайность и несчастный случай. Это действительно выглядит так. Но мы все знаем, что игра головой – не лучшее умение Андрея. Бывший тренер «Динамо» Семин на этом акцентировал внимание. Кому-то пришло в голову поставить капитана сборной первым за стенкой… Наверное, Ярмоленко там вообще не должно быть, потому что он был бы полезен для потенциальной контратаки вместе с Цыганковым. При защите ворот был бы полезен Яремчук, отлично действующий в силовой борьбе. Из таких мелочей и состоит результат.

Не было разницы, с каким счетом проигрывать Уэльсу – 0:1, 0:2 или 0:3. Количество голов значения не имело. Почему сборная не перешла на игру в два форварда на последние 10-15 минут? Выходит, что у тренерского штаба просто не было плана Б. Итальянские команды три-четыре раза за матч меняют тактическую схему. А мы доигрывали игру при той же тактической схеме, что и начинали.

Петраков в юношеских сборных в центре атаки использовал Попова в качестве силового форварда. Почему он не сделал этого с Уэльсом? Почему не попал в заявку Сикан? Еще можно упомянуть о Гармаше и Беседине, которые оказались не нужны после сбора команды в Словении.

Getty Images/Global Images Ukraine

У сборной Украины есть неплохой выбор игроков. Можно моделировать разные ситуации. Луческу хорошо использовал Шапаренко в качестве джокера для усиления игры. Частично это происходит в национальной команде. Но выпускать Мудрика, когда нужно отыгрываться – это полный трэш. Все знают, что вингер «Шахтера» зависим от пространства и при позиционной атаке против силовых соперников от него больше проблем (из-за потерь), чем пользы. Другими словами, я вижу работу Петракова (игроки мотивированы, уверены в себе), но не вижу работы его штаба. В тактическом плане и построении игры большие вопросы не только Александру Васильевичу, но и ассистентам главного тренера.

***

Следует ли менять Петракова после проигранной квалификации? 50 на 50. Тренер несет ответственность за результат. Но мы должны понимать, что у нас соперником была Франция. Шансов опередить действующих чемпионов мира в борьбе за первое место было мало. Мы проиграли стыки. Итак, можно увольнять? Пожалуй, да, но увольнять при одном условии – его место должен занять тренер более высокой квалификации.

А с этим проблемы. Иностранец сегодня к нам не приедет. Отбрасываем этот вариант сразу. Ребров или Вернидуб? Легенда «Динамо» был главным кандидатом на должность после ухода Шевченко, но не смог расторгнуть контракт с «Аль-Айном». По сообщениям СМИ, он близок к продлению соглашения с чемпионом ОАЭ еще на год.

Не секрет, что Ребров на Ближнем Востоке получает солидные деньги. Говорят, что около четырех миллионов евро в год. Нужно говорить, что зарплата Петракова в сборной Украины в десятки раз меньше? Опять же, по неофициальной информации, Петраков получает 120 тысяч долларов в год. Есть ли целесообразность в УАФ сейчас идти на приглашение Реброва, когда на улице война и до отбора на Евро еще почти год? Ответ здесь очевиден.

Возникают также другие кандидаты – Юрий Вернидуб, Виктор Скрипник. Это больше клубные тренеры. Если верить СМИ, то они трудоустраиваются в новых командах этим летом. Значит, их никто всерьез не рассматривает на уровне национальной команды.

Вернидуб совершил чудо, когда вывел «Шериф» в ЛЧ и обыграл «Шахтер» с «Реалом». Вернидуб не имеет опыта работы на уровне сборных. Ему нужно время для адаптации и притирки к работе со сборной. Вряд ли сборная Украины с приходом Вернидуба изменится. Вернидуб – достойный и принципиальный человек, но, как мне кажется, поднять уровень национальной команды он вряд ли сможет.

Скрипник показывал великолепный футбол с «Зарей». Это тренер развития и прогресса. Он умеет сделать хорошую «раздевалку», чтобы игроки могли показывать свои лучшие качества. Ему не хватает пиара и агентского лобби. Поэтому пока работает только на таком уровне. В отличие от Петракова, бывший тренер «Зари» тоже никогда не работал на уровне сборных. Здесь есть свои риски и необходимо время.

***

Вполне возможно, что следующим тренером сборной Украины после Александра Петракова будет... Руслан Ротань. Конечно, не сейчас, а через несколько лет. Ротань провалил первый отбор в молодежке, но сейчас его команда выглядит неплохо. Сборная Украины сыграла яркий матч с Францией (3:3), после чего заняла второе место в квалификации и сыграет с плей-офф отбора на Евро-2023. А мы не были на молодежном Евро с 2011, когда главными звездами команды у нас являлись Ярмоленко и Коноплянка. Так что Ротаня, если он даст результат с «молодежкой», нельзя сбрасывать со счетов.

А прямо сейчас нужно верить в Александра Петракова. Он такой, какой он есть. Иногда его увлекают эмоции, иногда он хочет быть остроумным, но выходит не очень… Однако нужно отметить, что он свою работу делает честно и отдается на полную.

Из ключевых футболистов сборной только Ярмоленко и Степаненко пересекли рубеж в 30 лет. Сейчас перед сборной Украины стоит задача вернуться в дивизион А Лиги наций. Группа у нас позволяет надеяться на первое место. По окончании отбора в Лиге наций завершается и контракт Петракова с национальной командой.

Если не будет первого места, то новое соглашение в начале года тренер, скорее всего, не получит. Очевидно, от результата и будет зависеть, кто будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата Европы-2024.

Сергей ТИЩЕНКО

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сборная Украины по футболу Александр Петраков чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 по футболу Лига наций Руслан Ротань Юрий Вернидуб Виктор Скрипник Сергей Ребров эксклюзив
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Источник Sport.ua
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Комментарии 17
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Леонід Леонідович
Петраков при страшному не фарті зробив зі збірною бійців, і рухається в правильному напрямку. Вдачі йому....
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+5
SergRV
Я против смены тренера. Успехи и прогресс сборной есть. Менять из за не выхода? Проигрыш Уэльсу не показатель. Там 100% пеналь не поставили!
На кого менять - вот вопрос!? Возраст у него уже не фонтан, пусть доработает пару лет до Реброва. 
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+2
tima fialko
Коли поставлена гра,результат приходить,а кубкові турніри мають великий процент випадковості.Сам Лобановський у цьому неодноразово переконувався,коли, наприклад,тренував збірну СССР.
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+2
Володимир Семигайло
Стопроцентно, незрозумілі і пізні заміни,гра на чужому багажі,невміння контактувати з пресою,плоскі сальні жарти,Петраков фсьо.
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+1
myroslavmail
нехай тренує
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+1
narytnyk
Проблема не в том что команда проиграла отбор Францыи а то что показала ужасную игру со слабыми командами, перед стыковыми матчами для игроков что не играли с осени организовали аж 3 товарищеских матча за 2 месяца сборов-ты можеш проиграть игру но обязан подготовить игроков как следует, в игре с Уельсом замены были сделаны поздно и то что оставили никакого Ярмоленко на всю игру вызывает вопросы, короче организация и тактика как таковые отсутствуют, выезжали на класе а помощи от тренера как таковой не было, одни только жалобы на игроков и весь мусор из раздевалки на прес-конференциях, ето совсем не те качества которые мы ждем от тренера сборной
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+1
D.Lanskoy
Когда назначали Петракова, мне казалось, что это фальстарт. Игроки по золотому молодежному составу, который он тренировал, только на подходе, еще не в основе, еще бы подождать пару лет. Выяснилось, что Петраков не испортил игру команды, а фактически завершил омоложение сборной, начатое еще при Шеве, и результата добился - 2 место в группе спас, в плей-офф выиграл у Шотландии и чуть не хватило везения и судейской нейтральности в матче с Уэльсом. В итоге после цикла отбора к ЧМ имеем сборную с хорошими исполнителями, почти 2 равных состава, игроки в основном молодые, за некоторыми исключениями, которые не выглядят критически незаменимыми. И поколение золотого молодежного состава выросло и готово играть в сборной. На мой взгляд, идеальные условия, чтобы Петраков остался. Но если забыть, что лучшее - враг хорошего и попробовать найти Петракову замену, то ни один из отечественных кандидатов не выглядит таким, который может существенно улучшить игру сборной. Да, кандидаты есть, и неплохие. Ребров, Вернидуб, Скрипник, можно и Маркевича пригласить, игры не испортит. Но вот прибавит ли сборная при них? Мне кажется, вряд ли. Ребров может вернуть нескольких опальных динамовцев, но разве что Буяльский это усиление (вообще не понимаю, что не так с этим парнем, что он не угодил ни Шеве, ни Петракову - может, конфликтный характер?) Маркевич еще более осторожен, чем Петраков, красивого футбола мы не увидим. Скрипник - европейского типа тренер, при нем будет примерно как при Шеве, и это неплохо, но при Петракове не хуже. Вернидуба очень уважаю как человека и патриота Украины, но его стиль работы больше тянет на то, что болельщики называют "физруком". 
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+1
Hg
Вот прямо сегодня в отставку!
Пусть с армянами Арестович руководит командой.
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-1
ВИКТОР АНДРУЩИК
Та дайте вже йому спокійно працювати,на це потрібно час.Дайте йому зробити свою збірну,яку він хоче і буде гра і результат,незаважайте і все,на погану погоду і слизький м'яч він не жаліється і як бачимо гроші теж не головне.Тоді будемо говорити по-іншому,Реброви нехай ще повчаться пока є в кого,це не араби з мадьярами це збірна України.
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-1
terhoha
Потрібно. 
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-1
Hg
Надо менять тренера после первого же поражения.
Ведь у нас подбор игроков галактического масштаба, а тренеров столько, что ими даже ТерО укомплектовывают. Нет нам равных во всей Вселенной! Только победа  за победой, а за ничью - на голодный паёк. И слава вместо сала.
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-2
kylt_lichnosti
Я бы уволил. Но не за проигранную игру, а за последнюю чудом выигранную.
Основа еще помнит как играть надо, а тут мы увидели весь гений нашего тренера.
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
KIPR ALECS
конечно...ведь он посмел самого буяльского не взять...и  на благодетелей всей страны братьев суркисов варежку открывал. 
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-5
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