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Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 19:09 | Обновлено 10 июня 2022, 19:37
2505
0

Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины

Инсайд Игоря Бурбаса

10 июня 2022, 19:09 | Обновлено 10 июня 2022, 19:37
2505
0
Стали известны подробности старта нового чемпионата Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал подробности старта нового сезона УПЛ.

«Клубы УПЛ готовы положить в основу комбинированный вариант проведения сезона на территориях Украины и Польши. Все с пониманием относятся к тому, чтобы предоставить лидерам возможность сохранить свои составы, и в целом не ослаблять чемпионат неприбытием легионеров. Это раз. А два – это логистический вопрос, он не менее важен.

Все - «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» - домашние евроматчи собираются играть в Польше (на период военного положения международные соревнования в Украине проводить невозможно). Следовательно, логично, что командам, отстаивающим честь страны на евроарене, не стоит усложнять жизнь километражами и границами. Напротив – создать надлежащие условия. Например, предоставить им право в той же Польше принимать и соперников во внутреннем чемпионате. Но это только на время еврокубковых выступлений. Все понятно и гуманно, не правда ли?

На стадии обсуждения есть и другой вариант календаря. Это когда первый круг «Шахтер», «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла» будут условно играть между собой в Польше. А потом после завершения своих еврокубков вернутся в Украину и завершат чемпионат дома.

В принципе, еще достаточно времени на утверждение всех нюансов, включая протокол во время военного положения и городами проведения УПЛ. Стартует сезон 20 августа», - подтвердил Бурбас.

Напомним, что УПЛ 2021/22 был остановлен из-за войны в Украине, которую развязала рф. Чемпионом признан Шахтер, однако «горняки» не получили медалей. Формальное признание результатов УПЛ необходимо для распределения мест в еврокубковой зоне.

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Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник BurBuzz
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