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  4. Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Украина. Премьер лига
10 июня 2022, 09:56 |
3151
10

Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер

Германия привлекает вингера «Шахтера» значительно больше, чем Италия

10 июня 2022, 09:56 |
3151
10
Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик по-прежнему входит в сферу интересов ряда серьезных европейских клубов.

По последней информации, украинский футболист отказался от предложений «Милана» и «Ювентуса». Мудрик не хочет играть в итальянской Серии А, а видит себя исключительно в немецкой Бундеслиге, где интерес к нему проявляет «Байер».

Ранее сообщалось, что «Байер» и «Шахтер» устно согласовали трансфер Мудрика, по условиям которого «горняки» получат от немцев порядка 21 миллиона евро.

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк Милан Ювентус Байер трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
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Источник SempreMilan
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terhoha
Минай і Інгулець відмовили Мудрику. Реал-Фарма вроді цікавиться. 
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BestOf
А по факту этим бревном даже никто не интересуется. Тупо пиарят, как Витьку Коваленко.
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Rolan Stkomarovskiy
Підтримую. Німеччина, Англія, Іспанія - зараз набагато кращі чемпіонати ніж Італія.
Італійська Серія А - це корупційне кодло, там відбувається щось дивне. Серія В і нижче - там взагалі люди втрачають совість та гідність.
Якщо великого Філіппо Індзагі не поважають - то це ....ць, що там відбувається.
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