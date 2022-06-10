Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер
Германия привлекает вингера «Шахтера» значительно больше, чем Италия
21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик по-прежнему входит в сферу интересов ряда серьезных европейских клубов.
По последней информации, украинский футболист отказался от предложений «Милана» и «Ювентуса». Мудрик не хочет играть в итальянской Серии А, а видит себя исключительно в немецкой Бундеслиге, где интерес к нему проявляет «Байер».
Ранее сообщалось, что «Байер» и «Шахтер» устно согласовали трансфер Мудрика, по условиям которого «горняки» получат от немцев порядка 21 миллиона евро.
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Італійська Серія А - це корупційне кодло, там відбувається щось дивне. Серія В і нижче - там взагалі люди втрачають совість та гідність.
Якщо великого Філіппо Індзагі не поважають - то це ....ць, що там відбувається.