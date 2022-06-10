Мудрик отказал Милану и Ювентусу. Он хочет перейти в Байер

21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик по-прежнему входит в сферу интересов ряда серьезных европейских клубов.

По последней информации, украинский футболист отказался от предложений «Милана» и «Ювентуса». Мудрик не хочет играть в итальянской Серии А, а видит себя исключительно в немецкой Бундеслиге, где интерес к нему проявляет «Байер».

Ранее сообщалось, что «Байер» и «Шахтер» устно согласовали трансфер Мудрика, по условиям которого «горняки» получат от немцев порядка 21 миллиона евро.