Германия07 июня 2022, 16:20 |
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Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика
Вингер «Шахтера» все ближе к переезду в Германию
07 июня 2022, 16:20 |
271
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«Шахтер» и «Байер» устно договорились о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Устная договоренность уже есть, теперь клубы должны оформить ее в письменном виде. Финансовые условия сделки, а также детали личного контракта игрока, не сообщаются.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Байер» предложил «Шахтеру» за Мудрика 21 миллион евро.
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