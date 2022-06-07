Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика
Германия
07 июня 2022, 16:20 |
271
0

Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика

Вингер «Шахтера» все ближе к переезду в Германию

07 июня 2022, 16:20 |
271
0
Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Шахтер» и «Байер» устно договорились о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Устная договоренность уже есть, теперь клубы должны оформить ее в письменном виде. Финансовые условия сделки, а также детали личного контракта игрока, не сообщаются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Байер» предложил «Шахтеру» за Мудрика 21 миллион евро.

По теме:
Шахтер взрастил лучшего бразильца в истории АПЛ. Догадаетесь, о ком речь?
В Шахтере сообщили, что продают Маркоса за 8 млн, хотя рассчитывали на 40
Ассистент Де Дзерби в Шахтере может войти в штаб Аллегри в Ювентусе
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Байер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Kicker
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Футбол | 07 июня 2022, 12:05 5
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Понятно, что мне не предложат возглавить сборную»

Специалист считает, что Петраков должен и далее работать с национальной командой

Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Футбол | 06 июня 2022, 20:04 2
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу
Источник: Скрипник согласился возглавить Ворсклу

Тренер сменит клуб в ближайшее время

Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
Футбол | 07.06.2022, 11:50
Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
Английская Премьер-лига в ближайшее время разорвет контракт с Матч ТВ
В Ла Лиге появился еще один претендент на Лунина
Футбол | 07.06.2022, 14:47
В Ла Лиге появился еще один претендент на Лунина
В Ла Лиге появился еще один претендент на Лунина
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Футбол | 07.06.2022, 00:40
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Евро-2023 U-21. Ротаню надо обыграть Францию с разницей в 6 мячей
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
05.06.2022, 16:15 18
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
05.06.2022, 19:40 7
Футбол
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
05.06.2022, 22:14 1
Другие виды
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
ВИДЕО. Был ли фол на Ярмоленко? VAR не назначил пенальти
05.06.2022, 20:10 20
Футбол
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
05.06.2022, 21:45 25
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина дебютировала в статусе первой ракетки Украины
06.06.2022, 10:45 3
Теннис
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
Вторая ракетка мира завершила сотрудничество с российским тренером
06.06.2022, 15:14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем