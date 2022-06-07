Источник: Байер и Шахтер устно договорились о трансфере Мудрика

«Шахтер» и «Байер» устно договорились о трансфере вингера Михаила Мудрика. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Устная договоренность уже есть, теперь клубы должны оформить ее в письменном виде. Финансовые условия сделки, а также детали личного контракта игрока, не сообщаются.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Байер» предложил «Шахтеру» за Мудрика 21 миллион евро.